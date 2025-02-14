Сили оборони збили 73 "шахеди", 58 безпілотників локаційно втрачені
У ніч на 14 лютого Сили оборони України знищили 73 зі 133 ударних безпілотників типу Shahed, ще 58 дронів не досягли цілей і були локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 14 лютого 2025 року (із 19.30 13 лютого) противник атакував 133 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 8:30 підтверджено збиття 73 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
Також 58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Російська окупаційна армія ввечері четверга, 13 лютого, запустила ударні безпілотники по території України, у Запорізькій області зафіксували пуски керованих авіаційних бомб. У Києві лунали вибухи, на Сумщині постраждала людина.
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