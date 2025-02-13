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РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 13 лютого

Дар'я Куркіна
13 лютого, 2025 четвер
22:07
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська окупаційна армія ввечері четверга, 13 лютого, запустила ударні безпілотники по території України, у Запорізькій області зафіксували пуски керованих авіаційних бомб

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 20:13 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Для Дніпропетровщини зафіксували загрозу ударних БПЛА о 20:32.

Згодом для Сумщини та Полтавщини оголосили ракетну небезпеку, а о 21:33 зі сходу росіяни запустили ударний дрон на Дніпро.

О 21:40 ПС ЗСУ оголосили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у Запорізькій області.

Рух дронів станом на 21:58:

  • БПЛА на сході Миколаївщини та заході Херсонщини, курс північно-західний;
  • БПЛА на сході Кіровоградщини, курс північно-західний;
  • БПЛА на південному сході, центрі та північному заході Дніпропетровщини, курс північно-західний;
  • БПЛА на заході Харківщини, курс західний;
  • БПЛА на сході Сумщини, курс південно-західний;
  • нові групи БПЛА на північному сході Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина).
  • розвідувальний дрон на Чернігівщині, можлива робота ППО.

Новина доповнюватиметься.

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
безпілотник
Військові новини
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