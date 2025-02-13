РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 13 лютого
Російська окупаційна армія ввечері четверга, 13 лютого, запустила ударні безпілотники по території України, у Запорізькій області зафіксували пуски керованих авіаційних бомб
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 20:13 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Для Дніпропетровщини зафіксували загрозу ударних БПЛА о 20:32.
Згодом для Сумщини та Полтавщини оголосили ракетну небезпеку, а о 21:33 зі сходу росіяни запустили ударний дрон на Дніпро.
О 21:40 ПС ЗСУ оголосили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у Запорізькій області.
Рух дронів станом на 21:58:
- БПЛА на сході Миколаївщини та заході Херсонщини, курс північно-західний;
- БПЛА на сході Кіровоградщини, курс північно-західний;
- БПЛА на південному сході, центрі та північному заході Дніпропетровщини, курс північно-західний;
- БПЛА на заході Харківщини, курс західний;
- БПЛА на сході Сумщини, курс південно-західний;
- нові групи БПЛА на північному сході Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина).
- розвідувальний дрон на Чернігівщині, можлива робота ППО.
Новина доповнюватиметься.
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