Пожежа триває: МАГАТЕ оглянуло пошкоджене російським дроном укриття Чорнобильської АЕС і розповіло про його стан
Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) оглянули укриття Чорнобильської АЕС, яке було пошкоджено внаслідок російської дронової атаки 14 жовтня
Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ 15 лютого.
"Українські пожежники цілодобово працюють у морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після удару безпілотника в п'ятницю по будівлі, де містяться залишки реактора, зруйнованого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
В Агентстві зазначили, що російський дрон пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту - це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.
На місці експерти МАГАТЕ зафіксували дим із даху НБК і запах горілого пластику. Вони зазначили, що займання підживлює легкозаймистий матеріал в обшивці даху.
Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.
Очікується, що ремонт укриття розпочнеться вже коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.
Своєю чергою Україна повідомила МАГАТЕ, що встановить додаткові датчики для вимірювання потужності дози та аерозольної концентрації поблизу місця атаки.
- Нагадаємо, російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Через це його було суттєво пошкоджено. Наступного дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив з ним інцидент на Чорнобильській АЕС, а Міненерго закликало МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти.
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