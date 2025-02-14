Україна закликала МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти

Про це повідомили на сайті Міненерго.

Там нагадали, що внаслідок влучання російського ударного дрона арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень. Так, у міністерстві наголосили, що атаки РФ на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об'єкти, є "абсолютно неприпустимими".

У Міненерго додали, що будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.

"Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на Арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.