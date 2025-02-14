Україна закликала МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти
Міністерство енергетики України повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки РФ на арку укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС і закликало активізувати міжнародні зусилля
Про це повідомили на сайті Міненерго.
Там нагадали, що внаслідок влучання російського ударного дрона арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень. Так, у міністерстві наголосили, що атаки РФ на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об'єкти, є "абсолютно неприпустимими".
У Міненерго додали, що будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.
"Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на Арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
- Російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Його було суттєво пошкоджено.
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