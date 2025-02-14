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Україна закликала МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти

Юлія Лаврук
14 лютого, 2025 п'ятниця
13:18
Війна з Росією

Міністерство енергетики України повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки РФ на арку укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС і закликало активізувати міжнародні зусилля

Зміст

Про це повідомили на сайті Міненерго.

Там нагадали, що внаслідок влучання російського ударного дрона арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень. Так, у міністерстві наголосили, що атаки РФ на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об'єкти, є "абсолютно неприпустимими". 

У Міненерго додали, що будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.

"Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на Арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

  • Російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Його було суттєво пошкоджено.
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЧАЕС
безпілотник
МАГАТЕ
Енергетика
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