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На ЧАЕС призупинили гасіння пожежі після влучання російського дрона

Світлана Кравченко
17 лютого, 2025 понедiлок
10:24
Суспільство ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, 4-й енергоблок

Станом на ранок 17 лютого роботи з гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС, в яку 14 лютого влучив російський дрон, призупинено, але невдовзі їх продовжать

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Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їхнє завершення", - йдеться у повідомленні. 

Фахівці додають, що наразі відкритих осередків тління мембрани не спостерігається. На ЧАЕС триває моніторинг ситуації за допомогою дрона з тепловізором.

В агентстві розповіли, що на об'єкті працювали шість працівників та дві одиниці техніки ДСНС. Температура повітря -15 °C. Погіршення радіаційної ситуації на проммайданчику та загалом на станції не фіксують, а виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.

Влучання російського дрона в енергоблок ЧАЕС

Російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Через це його було суттєво пошкоджено. Наступного дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив з ним інцидент на Чорнобильській АЕС, а Міненерго закликало МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.
 

Теги:
Новини
екологія
Чорнобиль
безпілотник
Чорнобильська АЕС
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