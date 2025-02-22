Трамп і Пентагон звільнили голову Об'єднаного комітету начальників штабів США і ще низку ключових командувачів

Про це повідомляє CNN.

Ввечері у п'ятницю, 21 лютого, президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна. Він назвав Брауна "прекрасним джентльменом" і "видатним лідером".

"Нарешті, я також доручив міністру Гегсету запросити кандидатури на п'ять додаткових посад високого рівня, які будуть оголошені найближчим часом", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Новий командувач Об'єднаного комітету начальників штабів США

Замість Брауна, президент Трамп заявив про призначення на посаду командувача генерал-лейтенанта ВПС Джона Дена Кейна. Це неординарний крок, адже Кейн наразі перебуває у відставці та не є чотиризірковим генералом.

CNN зазначає, що федеральний закон вимагає, щоб президент обирав вищих військових офіцерів з бойових командувань або начальників військових служб, які займають т.зв. "чотиризіркові" посади (генерал або адмірал. - ред.). Однак закон також дозволяє президенту відмовитися від цієї вимоги, якщо "такі дії потрібні з погляду національних інтересів".

На Конференції консервативної політичної дії 2019 року президент сказав, що познайомився з Кейном під час візиту до Іраку. Тоді був заступником командувача Сил спеціальних операцій США на Близькому Сході та операції "Непохитна рішучість" - кампанії, спрямованої на перемогу над ІДІЛ.

За словами Трампа, Кейн походив з "центрального кастингу" і міг би "повністю завершити кампанію з ліквідації ІДІЛ за один тиждень". Трамп назвав Кейна "бойовиком, що зіграв важливу роль у повному знищенні халіфату ІДІЛ".

Звільнення у ВПС і ВМС

За кілька хвилин після повідомлення Трампа про звільнення Брауна, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про звільнення очільника військово-морських сил, адмірала Лізи Франкетті.

"Звільнення другого чорношкірого чоловіка на посаді найстаршого американського генерала і першої жінки в Об'єднаному комітеті начальників штабів, є потужним сигналом з боку адміністрації, яка поставила поза законом зусилля, спрямовані на забезпечення різноманітності та інклюзивності у військовій сфері й загалом в уряді", - підкреслює CNN.

Гегсет також звільнив заступника начальника штабу військово-повітряних сил США генерала Джеймса Слайфа. Очільник Пентагону "запитує кандидатури" на посади генеральних прокурорів армії, ВМС та ВПС.

"Під керівництвом президента Трампа ми формуємо нове керівництво, яке зосередить наші збройні сили на виконанні їхньої основної місії - стримуванні, веденні та перемозі у війнах", - прокоментував Гегсет.

Один із відомих чотиризіркових генералів у відставці висловив серйозне занепокоєння з приводу звільнення Чарльза Брауна. Він заявив, що це "сумно політично і трагічно для нашої нації".

Дон Крістенсен, військовий суддя у відставці, який працював головним прокурором ВПС, зазначив, що такі кадрові рішення створюють враження, наче адміністрація "хоче бачити на цих посадах більш поступливих людей".