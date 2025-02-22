На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули 5 людей, понад 50 будинків зруйновано
Третій день поспіль окупанти атакують місто Костянтинівка Донецької області
Про це повідомив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня в етері Еспресо.
"На Донеччині значно збільшилася кількість застосування ворогом КАБів. Особливо від ворожих ударів потерпає Костянтинівка. Протягом трьох днів місто піддається інтенсивному обстрілу керованими авіабомбами. Через російські атаки загинули п'ятеро людей, понад 50 будинків зруйновано", - зазначив він.
У п'ятницю, 21 лютого, під обстрілами був Слов'янськ. Через атаку росіян загинула одна людина, понад 40 будинків зруйновано. Того ж дня окупанти обстріляли Краматорськ.
"Я був присутній, відчував ці вибухи, і як трусило повітря. Це дуже сумна історія, яка, очевидно, пов'язана з наближенням третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - додав Довбня.
- Від ранку п'ятниці, 21 лютого, російська армія атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів загинули дві людини, є поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе