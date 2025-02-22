На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули 5 людей, понад 50 будинків зруйновано

Про це повідомив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня в етері Еспресо.

"На Донеччині значно збільшилася кількість застосування ворогом КАБів. Особливо від ворожих ударів потерпає Костянтинівка. Протягом трьох днів місто піддається інтенсивному обстрілу керованими авіабомбами. Через російські атаки загинули п'ятеро людей, понад 50 будинків зруйновано", - зазначив він.

У п'ятницю, 21 лютого, під обстрілами був Слов'янськ. Через атаку росіян загинула одна людина, понад 40 будинків зруйновано. Того ж дня окупанти обстріляли Краматорськ.

"Я був присутній, відчував ці вибухи, і як трусило повітря. Це дуже сумна історія, яка, очевидно, пов'язана з наближенням третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - додав Довбня.