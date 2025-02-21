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Через російські удари по Костянтинівці загинула людина, двоє поранених

Юлія Лаврук
21 лютого, 2025 п'ятниця
13:16
Війна з Росією

Вранці в п'ятницю, 21 лютого, російська армія скинула три авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок цього загинув чоловік, дві людини отримали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто три авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще дві людини дістали легкі поранення", – написав Філашкін.

Крім того, пошкоджено дев'ять приватних будинків і три нежитлові приміщення.

Очільник ОВА додав, що Костянтинівка постійно перебуває під ворожим вогнем та закликав мешканців евакуюватися.

  • Протягом минулої доби, 20 лютого, російська окупаційна армія вбила сімох мирних жителів Донецької області, також є поранені.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
Костянтинівка
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