Через російські удари по Костянтинівці загинула людина, двоє поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто три авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще дві людини дістали легкі поранення", – написав Філашкін.

Крім того, пошкоджено дев'ять приватних будинків і три нежитлові приміщення.

Очільник ОВА додав, що Костянтинівка постійно перебуває під ворожим вогнем та закликав мешканців евакуюватися.