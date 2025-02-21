Минулої доби росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, є поранені

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 20 лютого росіяни вбили сімох жителів Донеччини: п'ятьох у Костянтинівці, одного у Миколаївці і Веселому", - зазначив Філашкін.

Він також додав, що ще дві людини в області дістали поранення.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2975 людей, ще 6725 – дістали поранення. Це дані без врахування Маріуполя та Волновахи.