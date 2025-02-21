Минулої доби росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, є поранені
Протягом минулої доби, 20 лютого, російська окупаційна армія вбила сімох мирних жителів Донецької області, також є поранені
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 20 лютого росіяни вбили сімох жителів Донеччини: п'ятьох у Костянтинівці, одного у Миколаївці і Веселому", - зазначив Філашкін.
Він також додав, що ще дві людини в області дістали поранення.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2975 людей, ще 6725 – дістали поранення. Це дані без врахування Маріуполя та Волновахи.
- 20 лютого, російська окупаційна армія атакувала місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини.
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