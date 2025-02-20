Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, загинули щонайменше 4 людини
У четвер, 20 лютого, російська окупаційна армія атакувала місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Місто зазнало 4 авіаударів та обстрілу зі ствольної артилерії. Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок", - зазначив Філашкін.
За його інформацією, через ворожі обстріли у місті пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт, 2 підприємства, 3 лінії електропередачі, газогін, 7 гаражів і 3 автівки.
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
- Уранці 19 лютого російська окупаційна армія скинула по житловому кварталу Костянтинівки шість авіабомб. Унаслідок цього поранення отримали 7 людей, є загиблий.
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