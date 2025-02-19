РФ скинула шість авіабомб по житлових будинках у Костянтинівці: загинула людина, є поранені
Уранці 19 лютого російська окупаційна армія скинула по житловому кварталу Костянтинівки шість авіабомб. Унаслідок цього поранення отримали 7 людей, є загиблий
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
О 08:50 російська армія нанесла 2 авіаудари по Костянтинівці. Засоби ураження поцілили по житловій забудові населеного пункту. Внаслідок атаки поранення отримали 3 жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію.
Через 7 хвилин окупанти здійснили ще 4 удари. Влучання відбулись по приватному сектору. 2 жительок віком 55 та 67 років дістали забої та струс головного мозку
"Попередньо, ворог використав 6 ФАБ-250 з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу й автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Пізніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що кількість постраждалих виросла до 7, також загинула людина. За його даними, під запалами може залишатися людина.
- Протягом минулої доби 18 лютого від російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
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