РФ скинула шість авіабомб по житлових будинках у Костянтинівці: загинула людина, є поранені

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

О 08:50 російська армія нанесла 2 авіаудари по Костянтинівці. Засоби ураження поцілили по житловій забудові населеного пункту. Внаслідок атаки поранення отримали 3 жінок та 65-річний чоловік. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію.

Через 7 хвилин окупанти здійснили ще 4 удари. Влучання відбулись по приватному сектору. 2 жительок віком 55 та 67 років дістали забої та струс головного мозку

"Попередньо, ворог використав 6 ФАБ-250 з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу й автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Пізніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що кількість постраждалих виросла до 7, також загинула людина. За його даними, під запалами може залишатися людина.