Збірна Канади з хокею перемогла в овертаймі США у фіналі "Турніру чотирьох націй"

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

"Турнір чотирьох націй" у 2025 році замінив "Матч усіх зірок" НХЛ. У ньому виступили команди Канади, США, Швеції та Фінляндії, сформовані винятково з хокеїстів, які грають за клуби найсильнішої ліги світу.

За підсумками групового раунду до фіналу пробилися збірні Канади та США, зустріч між якими в Монреалі завершилася перемогою гостей 3:1.

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У фінальній грі в Бостоні першими закинули канадці, яких на 5 хвилині вивів вперед Нейтан Маккіннон. Наприкінці першого періоду рахунок зрівняв Брейді Ткачук. У другому періоді США вивів вперед Джейк Сандерсон. На перерву команди знову пішли за рівноваги, яку відновив Сем Беннет - 2:2.

У підсумку переможець матчу визначався в овертаймі. Там сильнішою виявилася Канада, перемогу якій приніс Коннор Макдевід.

"Турнір чотирьох націй"

Фінал

21 лютого

США - Канада 2:3 OT