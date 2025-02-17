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Канада та США влаштували "льодове побоїще" після заяв Трампа, а Бьо відібрав рекорд у Бьорндалена. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
17 лютого, 2025 понедiлок
13:45
Спорт Канада - США, хокейний Турнір чотирьох націй

Збірна Канади з хокею поступилася США на "Турнірі чотирьох націй", норвежець Йоганнес Бьо став рекордсменом ЧС з біатлону за золотими медалями, а "Реал" переміг "Манчестер Сіті" у плей-офф Ліги чемпіонів

Зміст

Збірна Канади з хокею зіграла зі США після заяв Трампа  

У Монреалі та Бостоні 12 лютого розпочався "Турнір чотирьох націй", який у 2025 році замінив "Матч усіх зірок" Національної хокейної ліги. У ньому виступають команди Канади, США, Швеції та Фінляндії, сформовані винятково із хокеїстів, які грають за клуби найсильнішої ліги світу. 

У 1-му турі США перемогли Фінляндію - 6:1, а Канада в овертаймі здолала Швецію - 4:3. У 2-му турі фіни в додатковий час переграли шведів - 4:3, а канадці зійшлися з американцями в найпринциповішому протистоянні турніру.   

Захмарної напруги йому додали нещодавні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стосовно Канади, з яких найрезонанснішими стали слова про необхідність перетворення сусідньої країни на 51-й штат США. 

Сідні Кросбі (на задньому плані) у матчі Канада - США

Сідні Кросбі (на задньому плані) у матчі Канада - США, фото: Getty Images

Ставлення до них канадські фани висловили в Монреалі ще перед стартом гри, коли освистали гімн США. Гаряче було й на самому майданчику, де за перші 9 секунд матчу між хокеїстами сталося три бійки. 

У першому періоді команди обмінялися голами - на шайбу канадця Коннора Макдевіда американці відповіли точним кидком Джейка Генцела. У другому періоді Ділан Ларкін вивів США вперед. А у заключній 20-хвилинці Генцел зробив дубль та встановив остаточний рахунок - 3:1 на користь збірної Сполучених Штатів.   

Перед заключним туром американці з 6 очками достроково гарантували собі вихід до фіналу. Канада, Фінляндія та Швеція мають по 2 очка та визначать другого фіналіста у вирішальних матчах в групі. 17 лютого канадці зустрінуться з фінами, а у ніч проти 18 лютого шведи протистоятимуть США. 

Фінал "Турніру чотирьох націй" відбудеться 21 лютого у Бостоні. 

Команда Шакіла О'Ніла перемогла в "Матчі всіх зірок" у НБА

Стефен Каррі у Матчі усіх зірок

Стефен Каррі у Матчі усіх зірок, фото: Getty Images

За незвичним форматом цьогоріч відбувся й "Матч усіх зірок" в Національній баскетбольній асоціації. Замість традиційної колись гри між збірними Східної та Західної конференцій, організатори влаштували мінітурнір з двох півфіналів та фіналу, де переможцями матчів ставала команда, яка першою набирала 40 очок. 

Склади учасників за принципами драфту формували легенди НБА Шакіл О'Ніл, Кенні Сміт та Чарльз Барклі, які обрали у свої команди по 8 гравців. Ще одним учасником турніру стала збірна зірок, що сходять, яку очолила видатна баскетболістка жіночої НБА Кендіс Паркер. 

У півфіналі команда О'Ніла перемогла молодь 42:35, а збірна Барклі виявилася сильнішою за колектив Сміта - 41:32. У фіналі баскетболісти О'Ніла переграли гравців Барклі - 41:25. 

Найкращим гравцем "Матчу всіх зірок" став лідер "Голден Стейт" Стефен Керрі, який приніс переможцям 20 очок, зробив 10 підбирань та віддав 2 результативні передачі. 

А от ще один славетний баскетболіст НБА Леброн Джеймс, якого також обрав до своєї команди Шакіл О'Ніл, після 20 поспіль потраплянь у стартову п'ятірку в All-Star Game цього разу пропустив матч через травму.  

Бьо побив рекорд Бьорндалена за золотими медалями ЧС з біатлону

Йоганнес Бьо

Йоганнес Бьо, фото: Getty Images

12 лютого у швейцарському місті Ланцергайде розпочався чемпіонат світу з біатлону. Головною подією першого змагального тижня став рекорд норвежця Йоганнеса Бьо. 15 лютого він виграв спринт та здобув 21-ше золото на ЧС. Таким чином норвежець перевершив досягнення свого співвітчизника Уле Ейнара Бьорндалена, в якого 20 перемог на світовому чемпіонаті. 

Наступного дня Бьо, для якого нинішній ЧС стане останнім в кар'єрі,  виграв й гонку переслідування та оновив власний рекорд. Крім того, він вийшов на перше місце за кількістю перемог в особистих перегонах. Тепер на його рахунку 12 золотих нагород у цих дисциплінах, у Бьорндалена та француза Мартена Фуркада - по 11.    

А от у змішаній естафеті Норвегія з Бьо у складі взагалі залишилася без медалей та з двома штрафними колами фінішувала четвертою. Перемогла Франція, срібло несподівано отримала Чехія, бронзу - Німеччина. У жінок спринт виграла Жустін Брезаз-Буше. У пасьюті вона скотилася на третю позицію. Золото виборола німкеня Франціска Пройс, срібло - шведка Ельвіра Еберг. 

Чемпіонат світу триватиме до 23 лютого. 

У Лізі чемпіонів відбулися перші матчі 1/16 фіналу

Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"

Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (ліворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал", фото: Getty Images

11 лютого розпочався плей-офф Ліги чемпіонів. У нинішньому сезоні на стадії 1/16 фіналу грають команди, які в основному раунді посіли 9-24 місця. Безпосередньо до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль".

У головному протистоянні 1/16 фіналу зійшлися англійський "Ман Сіті" та чинний переможець ЛЧ - іспанський "Реал". У Манчестері першими забили господарі поля, яких на 19-й хвилині вивів вперед Ерлінг Холанд.  У другому таймі Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок. Однак за 80-й хвилині норвезький форвард "Сіті" з пенальті забив вдруге та, здавалося, впритул наблизив команду Хосепа Гвардіоли до успіху.  

Але "Манчестер Сіті" у підсумку зазнав поразки. На 86-й хвилині Браїм Діас відновив рівновагу, а в компенсований час Джуд Беллінгем приніс мадридцями перемогу 3:2. 

Також 11 лютого німецька "Боруссія" з Дортмунду розгромила у Лісабоні португальський "Спортинг" - 3:0, італійський "Ювентус" в Турині взяв гору над нідерландським ПСВ - 2:1, а ПСЖ у гостях розбив "Брест" у французькому протистоянні - 3:0. 

12 лютого нідерландський "Феєнорд" у Роттердамі переміг італійський "Мілан" - 2:1, французький "Монако" поступився вдома португальській "Бенфіці", ворота якої захищав українець Анатолій Трубін - 0:1, шотландський "Селтік" у Глазго програв німецькій "Баварії" - 1:2, а "Брюгге" в Бельгії здолав італійську "Аталанту" - 2:1   

Повторні матчі відбудуться 18 та 19 лютого. 

Першу ракетку світу Сіннера дискваліфікували за допінг  

Яннік Сіннер - переможець US Open-2024

Яннік Сіннер - переможець US Open-2024, фото: Getty Images

15 лютого WADA (Всесвітня антидопінгова агенція) оголосила вердикт у справі італійського тенісиста Янніка Сіннера, в організмі якого виявили заборонений препарат у березні минулого року. 

Сіннер відбувся дискваліфікацією лише на три місяці, завдяки тому, що пішов на угоду з WADA. Раніше агенція подала апеляцію до CAS (Спортивного арбітражного суду) на рішення ITIA (Міжнародного агентства з доброчесності в тенісі), яке дійшло висновку, що клостебол потрапив в організм Сіннера ненавмисне - під час масажу фізіотерапевта, який обробляв поріз на пальці італійця. WADA спершу вимагала дворічної дискваліфікації, але відкликала апеляцію з CAS після того, як Сіннер визнав помилку своєї команди та погодився відбути покарання.   

Воно вийде символічним, адже лідер світового рейтингу повернеться на корт до 25 травня, коли у Франції стартує наступний турнір Grand Slam - Ролан Гаррос. Яннік Сіннер у січні вдруге поспіль виграв інший турнір найпрестижнішої серії - Відкритий чемпіонат Австралії. Для 23-річного італійця цей трофей став третім на Grand Slam. Він також переміг на US Open-2024. 

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