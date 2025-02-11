Ліга чемпіонів: розклад перших матчів 1/16 фіналу
У вівторок, 11 лютого, відбудуться 4 перших матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На стадії 1/16 фіналу зіграють команди, які в основному раунді ЛЧ посіли 9-24 місця. Напряму до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль".
Італійські "Аталанта" та "Мілан", німецькі "Боруссія Дортмунд" і "Баварія", іспанський "Реал", нідерландський ПСВ, французький ПСЖ, португальська "Бенфіка". У іншому кошику були французькі "Монако" та "Брест", нідерландський "Феєнорд", італійський "Ювентус", шотландський "Селтік", англійський "Манчестер Сіті", португальський "Спортинг" і бельгійський "Брюгге" змагаються у стикових матчах.
Ліга чемпіонів
1/16 фіналу
11 лютого
19:45 "Брест" (Франція) – ПСЖ (Франція)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) – "Реал" (Іспанія)
22:00 "Спортінг" (Португалія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
22:00 "Ювентус" (Італія) – ПСВ (Нідерланди)
Як у Лізі чемпіонів виступив "Шахтар"
Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря". У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над ПСВ (2:3). 6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою від "Баварії" (1:5).
Завдяки перемозі в матчі 7-го туру над "Брестом (2:0) "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу. Проте у 8-му турі команда Маріно Пушича програла "Боруссії" з Дортмунду (1:3) і вибула з турніру.
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