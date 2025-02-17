Збірна Канади з хокею здолала Фінляндію та вийшла на США у фіналі "Турніру чотирьох націй"

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

"Турнір чотирьох націй" у 2025 році замінив "Матч усіх зірок" Національної хокейної ліги. У ньому виступають команди Канади, США, Швеції та Фінляндії, сформовані винятково з хокеїстів, які грають за клуби найсильнішої ліги світу.

У 1-му турі США перемогли Фінляндію - 6:1, а Канада в овертаймі здолала Швецію - 4:3. У 2-му турі фіни в додатковий час переграли шведів - 4:3, американці здолали канадців та достроково вийшли до фіналу, до фіналу який відбудеться 21 лютого в Бостоні.

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Другого фіналіста у заключному турі групового раунду визначали Канада, Фінляндія та Швеція, які перед вирішальними матчами мали по 2 очка. Канадці зустрічалися з фінами, а Швеція у ніч проти 18 лютого грала проти США (3:00 за київським часом).

Канада у Бостоні впевнено розпочала гру з Фінляндією та у першому періоді закинула тричі. Шайбами відзначилися Коннор Макдевід, Нейтан Маккіннон та Брейден Пойнт. У другому періоді перевагу канадців збільшив Маккінон, який зробив дубль.

У третьому періоді Канада ледве не розгубила перевагу, коли пропустила від Еси Лінделла та Мікаеля Гранлунда, який забив двічі. Проте на останній хвилині основного часу Сідні Кросбі закинув у порожні ворота фінів ще одну шайбу та встановив остаточний рахунок. Канада перемогла Фінляндію 5:3 та вийшла до фіналу.

"Турнір чотирьох націй"

3-й тур

17 лютого

Фінляндія - Канада 3:5