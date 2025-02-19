На Донеччині за добу від обстрілів РФ загинула людина, є поранені
Протягом минулої доби 18 лютого від російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, ще троє отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, через ворожі атаки в Костянтинівці загинула людина, ще двоє отримали поранення. Також поранення дістав один мешканець Покровська.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.
- Протягом 17 лютого від російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення.
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