На Донеччині за добу від обстрілів РФ загинула людина, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, через ворожі атаки в Костянтинівці загинула людина, ще двоє отримали поранення. Також поранення дістав один мешканець Покровська.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.