На Донеччині минулої доби РФ убила мирного жителя, троє дістали поранення
Протягом минулої доби 17 лютого від російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, 17 лютого росіяни в Покровську вбили одного жителя та одного поранили. Ще двоє людей дістали поранення в Костянтинівці та Іллінівці.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.
- Увечері понеділка, 17 лютого, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.
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