Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Донеччині минулої доби РФ убила мирного жителя, троє дістали поранення

На Донеччині минулої доби РФ убила мирного жителя, троє дістали поранення

Юлія Лаврук
18 лютого, 2025 вiвторок
09:38
Війна з Росією Донецька область

Протягом минулої доби 17 лютого від російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, 17 лютого росіяни в Покровську вбили одного жителя та одного поранили. Ще двоє людей дістали поранення в Костянтинівці та Іллінівці.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.

  • Увечері понеділка, 17 лютого, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
Костянтинівка
Покровськ
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.34
    Купівля 41.34
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
18 лютого
10:27
електроенергія
Енергетики відновили живлення для 17 тис. українців: ситуація в енергосистемі 18 лютого
10:17
Оновлено
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вивів свої війська з півдня Лівану в рамках угоди про припинення вогню з "Хезболлою"
10:15
Зливав ворогу дані про засуджених, які звільнились для служби в ЗСУ: на Київщині затримали співробітника колонії
10:14
Ексклюзив
"Щоб зупинити окупанта, необхідні дві речі": командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" про Куп'янщину
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки просять за долар та євро в банках
10:03
В окупованому Криму помер заслужений художник України Мамут Чурлу
10:02
OPINION
"З'їсть то він з'їсть, та хто ж йому дасть"
10:00
Ексклюзив
Лариса Волошина
Якби США пішли на Росію, там ніхто не пручався б, - психологиня Лариса Волошина
10:00
Інтерв’ю
Ева Баль
"Український театр не просто відображає реальність, а допомагає працювати з травмами", - польська дослідниця театру, професорка Ягеллонського університету  Ева Баль
09:57
штучний інтелект
Удесятеро потужніша за свого попередника: Ілон Маск випустив нову модель ШІ Grok-3
09:47
Партнерський матеріал
покупки на іноземних сайтах, Temu
Як покупки на іноземних сайтах б'ють по українській економіці та чому їх прирівнюють до сірого імпорту
09:42
У Пенсильванії сталася масштабна пожежа на заводі аерокосмічних кріплень
09:39
Рубіо, Лавров
Держсекретар США Рубіо зустрівся з Лавровим у Саудівській Аравії
09:28
Костянтин Жеваго
Порошенко вважає, що Жеваго потрапив під санкції РНБО, бо його родина володіє телеканалом Еспресо
09:25
На фото: Метт Деймон
Метт Деймон в ролі Одіссея: Universal показала перший кадр з нового фільму Крістофера Нолана
09:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни масово перекидають штурмовиків з таборів підготовки в бік Волновахи, - Андрющенко
09:22
ппо
Сили ППО збили 103 російські дрони, 67 безпілотників локаційно втрачені
09:01
OPINION
Україна виграє для Європи час
08:59
Ексклюзив
Ситуація дуже важка, ворог близько, - начальник Куп'янської МВА Беседін
08:57
ЧАЕС, Чорнобильська АЕС
Ліквідація пожежі триває: у Міндовкілля розповіли про актуальну ситуацію на ЧАЕС після влучання російського дрона
08:55
Оновлено
Армія РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Кіровоградщині постраждала мама з двома дітьми, в Києві через падіння уламків горіли автівки
08:45
на фото: Оріхів
Окупанти вдарили по Оріхову на Запоріжжі: під завалами знайшли тіло чоловіка
08:34
Організатори ATLAS оголосили дати проведення фестивалю у 2025 році
08:27
Війна з Росією, ЗСУ
Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів на Донеччині, – DeepState
08:22
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
На напрямку почали працювати ворожі дрони на оптоволокні, - начальник Часовоярської МВА Чаус
08:22
Тайвань прапор
Держдеп США видалив з сайту рядок про те, що не підтримує незалежність Тайваню. У Китаї відреагували
08:07
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 139 боїв: Сили оборони зупинили 55 штурмів РФ на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Угода Трампа?
07:47
Окупанти в Маріуполі планують відкрити до 9 травня монумент власним воєнним злочинам, - ЦНС
07:37
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
РФ за добу війни в Україні втратила 1170 окупантів, 12 танків і 181 БПЛА
07:28
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони: у "Резерв+" понад 10 тис. звернень на укладення "Контракту 18-24"
07:17
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти планують скоїти теракти проти цивільних на ТОТ і звинуватити в цьому партизанів, - "Атеш"
06:59
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
РосЗМІ: з початку року БПЛА атакували щонайменше 16 нафтових об'єктів у РФ
06:45
Ілюстративне фото
Перші 50 переселенців отримали компенсації за знищене житло, - Кулеба
06:29
Путін зустрічається з російськими пілотами на авіабазі Хмеймім. 11 грудня 2017
Російську авіабазу "Хмеймім" у Сирії атакували безпілотники
06:21
Понад пів тисячі працівників ДСНС служать у бойових підрозділах
05:35
Оновлено
Delta Airlines
В аеропорту Торонто під час посадки перевернувся літак, постраждали 18 людей
05:26
Оновлено
Сценка з побиттям військового ТЦК у київській школі: поліція й управління освіти почали перевірку, директорка оприлюднила заяву
01:04
транзит газу, газ
США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури, - The Telegraph
00:41
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1/16 фіналу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV