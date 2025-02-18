На Донеччині минулої доби РФ убила мирного жителя, троє дістали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, 17 лютого росіяни в Покровську вбили одного жителя та одного поранили. Ще двоє людей дістали поранення в Костянтинівці та Іллінівці.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.