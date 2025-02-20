Сіярто заявив, що не підтримає продовження санкцій проти росіян і білорусів на засіданні Ради ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що не підтримає продовження санкцій проти російських і білоруських громадян на засіданні Ради ЄС 24 лютого
Слова Сіярто процитував речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі X.
За словами Сіярто, Угорщина не підтримає продовження санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян, "оскільки необхідно дати час для американо-російських мирних переговорів".
Він також розкритикував Брюссель за "поспішні рішення, які перешкоджають мирним зусиллям, і за порушення власних зобов'язань щодо енергетичної безпеки перед Угорщиною".
"Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок – у нас є час до 10 березня", - сказав Сіярто.
Очільник Угорського МЗС зазначив, що Європейська комісія не дотрималася своєї обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну.
"Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій", - сказав він.
Окрім цього, Угорщина також виступає проти запропонованого ЄС пакету допомоги Україні у розмірі 20 мільярдів євро.
"Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни", - заявив Сіярто.
- 14 лютого Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі, що має назву "Основи" і стосується верховенства права.
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