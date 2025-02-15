Угорщина заблокувала початок першого етапу перемовин про вступ України в ЄС, - ЗМІ
У п'ятницю, 14 лютого, Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі, що має назву "Основи" і стосується верховенства права
Про це повідомив європейський дипломат журналістам польського видання RMF24.
Зазначається, що Польща, яка головує в Раді ЄС, підготувала лист з умовами для відкриття кластера "Основи" у перемовинах щодо вступу України до ЄС. У документі вказується, що Україна повинна розробити дві дорожні карти: одну для реформ у сфері верховенства права, іншу – для реформ державного управління.
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За даними журналістів, Угорщина єдина виступила проти ухвалення цього листа, наполягаючи на тому, щоб Україна також представила план захисту національних меншин.
Це може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні, адже до того часу мають ухвалити ще два процедурні рішення, кожне з яких можуть заблокувати.
- У січні Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки переговорних позицій про вступ до Європейського Союзу за всіма кластерами.
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