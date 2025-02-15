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"Ми хочемо миру через силу, а не війни через слабкість", - прем’єр Нідерландів Схооф

Катерина Ганжа
15 лютого, 2025 субота
15:41
Світ

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив на тому, що Україна повинна мати можливість вести переговори про мир з найсильнішої позиції

Зміст

Про це він написав у соцмережі X після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. 

За словами Схоофа, під час розмови він запевнив Зеленського у "незмінній підтримці з боку Нідерландів так довго, як це буде потрібно". 

"Ми хочемо миру через силу, а не війни через слабкість. Задля тривалого миру в Україні, з надійними гарантіями безпеки, і для безпеки Європи загалом, Україна повинна мати можливість вести переговори з якомога сильнішої позиції, і як Україна, так і Європа повинні мати місце за столом переговорів", - зазначив Схооф. 

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Він також зауважив, що "погана угода без участі України та Європи – це не варіант". 

"Це було б винагородою за російську агресію і запрошенням до подальшої агресії в майбутньому. Росія не повинна вийти з цієї війни переможцем", - наголосив прем’єр Нідерландів.

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Попередньо президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Серед головних тем під час зустрічі, за словами Зеленського, була обʼєднана дипломатія, напрацювання надійних гарантій безпеки, реальна ситуація на полі бою та оборонні потреби. 

"Поговорили й про підтримку наших громадян, які були змушені виїхати з України через російську агресію. Я вдячний Нідерландам за спільну роботу в межах "Рамштайну" й за те, що допомога Україні не зменшується після трьох років війни", - зазначив Зеленський.

  • Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджуватиметься на мирні угоди з Росією, які укладені без її участі, адже від цього "програють усі". 
Теги:
Новини
політика
Європа
Нідерланди
Володимир Зеленський
Війна з Росією
підтримка України
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