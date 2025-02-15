Зеленський: Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені без її участі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджуватиметься на мирні угоди з Росією, які укладені без її участі, адже від цього "програють усі"
Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що у разі укладення угоди без України та Європи "програють усі".
Президент також попередив, що зараз російський диктатор Володимир Путін намагається провести переговори з США без участі України та Європи - як перед війною, коли вони зустрічалися у Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ.
"Потім Путін спробує домогтися того, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року - не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Справжній мир", - додав Зеленський.
- Нещодавно Зеленський заявив, що виключення його країни з переговорів між США і Росією щодо війни в Україні було б дуже небезпечним.
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