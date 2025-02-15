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"Тільки Україна може визначити, коли є умови для переговорів", - президент Євроради Кошта

Катерина Ганжа
15 лютого, 2025 субота
15:02
Світ Антоніу Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що лише Україна може визначати, коли будуть умови для мирних переговорів, а припускати поступки до їх початку є великою помилкою

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Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає Європейська правда.

Кошта заявив, що Україна три роки чинить опір російській агресії, а російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі у своїй спробі домінувати над нею.

"Сьогодні моє послання зрозуміле. Ми не здамося. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як невід'ємну частину нашого проєкту миру. Тільки Україна може визначити, коли є умови для переговорів. Припускати поступки до початку переговорів – величезна помилка", - зазначив він.

За його словами, Євросоюз стоятиме пліч-о-пліч з Україною: "на переговорах, надаючи гарантії безпеки, у процесі відбудови" і на її шляху до ЄС.

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Антоніу Кошта також зазначив, що сталий мир "не може бути простим припиненням вогню".

"Він не може дати Росії можливість напасти ще раз. Він не може винагородити агресора. Він повинен гарантувати, що Росія більше не буде становити загрозу для України, для Європи, для своїх сусідів", - зауважив президент Євроради.

Він резюмував, що без України і без Європейського Союзу не буде ні надійних і успішних переговорів, ні стійкого миру.

  • Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджуватиметься на мирні угоди з Росією, які укладені без її участі, адже від цього "програють усі". 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Європейська рада
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