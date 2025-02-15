"Ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли цю війну", - прем'єрка Данії Фредеріксен

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ви запитували, який план щодо України? Дозвольте мені зробити висновок. Виграти війну. Такий план. Бо яка альтернатива? Якщо ми дозволимо Росії приймати рішення з європейських питань у 2025 році, це неправильний шлях. Я ніколи не вірила, що війна в Україні – це насамперед Україна", - зазначила Фредеріксен.

За її словами, війна в Україні – це "про імперські мрії Росії", "про їхнє бажання приймати рішення з європейських питань", і ЄС не може їм цього дозволити.

"Тому я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії, а стратегія полягає в тому, щоб виграти війну", - наголосила прем’єрка.

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Фредеріксен зазначила, що зробить все, щоб підтримати мир, але я не вірить в умиротворення. Вона наголосила, що "це було неправильно в Мюнхені у 1938 році, і це буде неправильно сьогодні". Вона додала, що мир має бути надійний і справедливий.

"Ми можемо довіряти цій мирній угоді, лише якщо ми впевнені, що Росія не повернеться ні в Україну, ні деінде в Європу. Тому нам потрібно виграти цю війну, і ми вже не можемо говорити про війну, яка йде в Україні, як про не спільну війну. Ми є частиною цього, і ми є частиною цього вже три роки", - сказала Фредеріксен .

Водночас вона зазначила, що не знає, чи можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

"У мене є сумніви. Ми повинні намагатися, але ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли цю війну", - наголосила Фредеріксен.