"Ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли цю війну", - прем'єрка Данії Фредеріксен
Україна має виграти війну проти Росії, а мирна угода має гарантувати, що РФ не повернеться ні в Україну, ні деінде в Європу
Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції, передає Інтерфакс-Україна.
"Ви запитували, який план щодо України? Дозвольте мені зробити висновок. Виграти війну. Такий план. Бо яка альтернатива? Якщо ми дозволимо Росії приймати рішення з європейських питань у 2025 році, це неправильний шлях. Я ніколи не вірила, що війна в Україні – це насамперед Україна", - зазначила Фредеріксен.
За її словами, війна в Україні – це "про імперські мрії Росії", "про їхнє бажання приймати рішення з європейських питань", і ЄС не може їм цього дозволити.
"Тому я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії, а стратегія полягає в тому, щоб виграти війну", - наголосила прем’єрка.
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Фредеріксен зазначила, що зробить все, щоб підтримати мир, але я не вірить в умиротворення. Вона наголосила, що "це було неправильно в Мюнхені у 1938 році, і це буде неправильно сьогодні". Вона додала, що мир має бути надійний і справедливий.
"Ми можемо довіряти цій мирній угоді, лише якщо ми впевнені, що Росія не повернеться ні в Україну, ні деінде в Європу. Тому нам потрібно виграти цю війну, і ми вже не можемо говорити про війну, яка йде в Україні, як про не спільну війну. Ми є частиною цього, і ми є частиною цього вже три роки", - сказала Фредеріксен .
Водночас вона зазначила, що не знає, чи можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.
"У мене є сумніви. Ми повинні намагатися, але ми маємо зробити так, щоб Україна та Європа виграли цю війну", - наголосила Фредеріксен.
- У суботу, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції, заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.
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