"Без армії України європейських армій не вистачить, щоб зупинити РФ": Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи

Конференцію транслював Офіс президента.

Зеленський згадав слова віцепрезидента США Джея Ді Венса, який у перший день Мюнхенської конференції заявив, що "десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і Європа повинна пристосуватися до цього".

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"Я вірю в Європу і вірю, що ви теж. Я закликаю вас діяти заради вас самих і заради народу Європи, ваших націй, будинків, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього Європа повинна стати самодостатньою, обʼєднаною. Спільною силою - українською та європейською", - заявив президент України.

Він підкреслив, що саме зараз українська армія, підтримана глобальною допомогою, стримує Росію.

"Але якщо не ми, - то хто їх зупинить? Давайте будемо відверті, зараз Америка може сказати Європі "ні" в багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії - армії Європи. Я справді вважаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що йдеться не лише про збільшення оборонних видатків, а й про людей та усвідомлення потреби захистити їхній власний дім.

"Без української армії європейських армій не вистачить, щоб зупинити Росію", - підкреслив Зеленський, додавши, що лише українська армія в Європі має реальний сучасний досвід війни.

Водночас він заявив, що лише армії України недостатньо також: "І нам потрібно те, що можете надати ви: зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність.

Три роки повномасштабної війни вже довели, що ми маємо основу для об'єднаної військової сили й зараз ми маємо будувати Збройні сили Європи, щоб європейське майбутнє залежало лише від європейців, а рішення про Європу ухвалювали в Європі", - резюмував президент.