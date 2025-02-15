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"Без армії України європейських армій не вистачить, щоб зупинити РФ": Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи

Ксенія Золотова
15 лютого, 2025 субота
11:58
Війна з Росією Володимир Зеленський в Давосі

У суботу, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції, заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи

Зміст

Конференцію транслював Офіс президента.

Зеленський згадав слова віцепрезидента США Джея Ді Венса, який у перший день Мюнхенської конференції заявив, що "десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і Європа повинна пристосуватися до цього".

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"Я вірю в Європу і вірю, що ви теж. Я закликаю вас діяти заради вас самих і заради народу Європи, ваших націй, будинків, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього Європа повинна стати самодостатньою, обʼєднаною. Спільною силою - українською та європейською", - заявив президент України. 

Він підкреслив, що саме зараз українська армія, підтримана глобальною допомогою, стримує Росію.

"Але якщо не ми, - то хто їх зупинить? Давайте будемо відверті, зараз Америка може сказати Європі "ні" в багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії - армії Європи. Я справді вважаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що йдеться не лише про збільшення оборонних видатків, а й про людей та усвідомлення потреби захистити їхній власний дім. 

"Без української армії європейських армій не вистачить, щоб зупинити Росію", - підкреслив Зеленський, додавши, що лише українська армія в Європі має реальний сучасний досвід війни. 

Водночас він заявив, що лише армії України недостатньо також: "І нам потрібно те, що можете надати ви: зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність.

Три роки повномасштабної війни вже довели, що ми маємо основу для об'єднаної військової сили й зараз ми маємо будувати Збройні сили Європи, щоб європейське майбутнє залежало лише від європейців, а рішення про Європу ухвалювали в Європі", - резюмував президент.

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європа відступила від спільних цінностей, які поділяє Вашингтон, зокрема згадав про демократію та свободу слова, яка відступає в ЄС.

 

Теги:
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Світ
Росія
ЄС
військові
Володимир Зеленський
США
Світ про Україну
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