"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки", - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та власної безпеки, в іншому випадку "майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці"
Про це він написав у соцмережі X.
"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов'язково у відповідності до наших власних інтересів. Цей план треба готувати вже зараз. Не можна гаяти часу", - зазначив Туск.
- У суботу, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції, заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.
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