"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки", - Туск

Про це він написав у соцмережі X.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов'язково у відповідності до наших власних інтересів. Цей план треба готувати вже зараз. Не можна гаяти часу", - зазначив Туск.

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 15, 2025