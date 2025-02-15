Нова адміністрація США справді має досить упереджене уявлення про Україну. Чого варті улесливі омажі Трампа до Росії про спільну перемогу у Другій світовій війні, де взагалі було не сказано про внесок республік, які стали основною ударною силою проти нашестя Третього рейху. Або його оглушлива та неприємна заява про те, що колись Україна "може бути росіянами, а колись і ні". Останнє прямо на вилах одразу понесли росіяни — мовляв, Україна старанно хоче стати Росією. І так хоче, що вже входить до неї шматками. Звісно, про те, що ці кусні стають Росією вимушено після боїв і випаленої землі — ніхто не каже.

Трамп достатньо прохолодно ставиться до президента України, саме тому останній місяць члени його команди буквально бомблять натяками на обовʼязкові вибори після досягнення перемирʼя.

До того ж Кіт Келлог, спеціальний представник у питанні врегулювання російсько-української війни, натякнув, що є більше, ніж один кандидат для того, аби йти на демократичні вибори.

Тямущі люди кажуть, що Трамп до цього часу не пробачив Зеленському ті самі розмови липня 2019 року, коли нинішній президент США вирішив пошукати в Україні компромат на свого політичного опонента Джо Байдена.

Тоді телефонна розмова з Зеленським призвела до того, що Трампу оголосили імпічмент в нижній палаті Конгресу США. Верхня - Сенат - його виправдала.

21 вересня 2019 колишній віцепрезидент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина. І це влізання з ногами в американські вибори стало тим тригером, чому Байден після перемоги — не сприймав Зеленського серйозно. А Дональд за другого терміну вже не тонко натякає президенту, що багато речей щодо України буде вирішуватись без нього. І взагалі — у нього уже низькі рейтинги й час думати про вибори.

12 лютого Зеленський та Трамп провели розмову, де наш гарант слушно зауважив, що Путін може легко кинути американського президента. Трамп погодився, що розуміє це і думає над гарантіями безпеки для України у вигляді європейських миротворців чи ще чогось.

Але далі трапилось те, що, очевидно, змусило Зеленського піти й понакладати на Петра Порошенка, як лідера опозиційної сили, чиї рейтинги суттєво підросли.

Після телефонних розмов із Путіним та Зеленським Трамп дав чергову пресконференцію в Білому домі. Їх останнім часом дуже багато і не всі вартують уваги, бо там багацько словесної полови. Але там його спитали, чи очікує він, що Україна буде рівноправним учасником цього мирного процесу.

І Трамп такий поміж спічу про надію на припинення вогню — зарядив, що країні, яка бореться із російським вторгненням, "у певний момент" потрібні будуть нові вибори. Звісно, ці слова стали тригером для Володимира Олександровича, який прагне бути альфа-самцем у плані рейтингу. Але два роки поспіль його обскакують інші потужні чоловіки, які в хакі наче народились.

Трамп якраз додав, що результати опитувань щодо підтримки Зеленського падають. Ось-ось ті неприємні слова, які вразили гаранта і змусили телефонувати в РНБО.

Далі Трамп також назвав "малоймовірним" повернення України до своїх кордонів до 2014 року, до того, як Росія захопила Крим, у рамках домовленого припинення вогню. "Вони захопили багато землі, вони воювали за цю землю і втратили багато солдатів. Я не маю думки щодо цього, але я багато читав про це, і багато людей вважають, що це малоймовірно. Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться, так", — сказав Трамп. Це ознака того, що президент точно не покатається як герой на вкрай невигідній угоді про перемир'я, бо буде багато питань – від кави в Криму до розправ над генералами та опозиціонерами.

Ще одна цікава деталь від Axios про бесіду двох президентів.

"Наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо, а Зеленський пообіцяв подарувати Трампу чемпіонський пояс Олександра Усика", – пише видання.

Не так давно Усик був на Молитовному сніданку у Вашингтоні з «певною політичною місією". Недавно оголосив, що планує завершувати спортивну карʼєру. А ще імʼя Усика почало різко зʼявлятись у рейтингах довіри до впливових медійних діячів.

Тож може виникнути спокуса затягнути фігуру такого масштабу у покращений потужний Зе-проєкт, аби прикрити команду Арахамії та Безуглої — і створити хоч якусь конкуренцію лідерам рейтингу, які є генералами та гетьманами не на словах, а на ділі.

Від позитиву — Трамп точно не налаштований затягувати війну так, як це сталось в Афганістані. Також є чітка теза від усіх членів команди нинішнього очільника Вашингтону, що мир має бути довготривалим, а не короткочасним.

Утім, це відкриває для України нові сценарії і нові загрози. Росія точно не упустить моменту влізти в наші вибори й повторити «грузинський сценарій» уже на наших теренах. Тож мало просто зупинити фронт і зафіксувати лінію бойового зіткнення — завдання номер один - це врятувати нас від приходу політичних сил, які нас словах розказуватимуть про ЄС і НАТО, а на ділі — тягнутимуть нас до Москви. Якщо у Москви це вийде — вона з кожним етапом агресії долучатиме до своєї Конституції по пʼять нових областей. І питання перетворення українців на росіян буде лише справою часу.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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