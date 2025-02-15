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Ексклюзив

США сьогодні не здатні протистояти Росії й Китаю, - Безсмертний

Віталій Бесараб
15 лютого, 2025 субота
17:40
Війна з Росією Дональд Трамп

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що США сьогодні не мають потенціалу протистояти сумарній силі Китаю та Росії

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

“Ялта” неможлива принципово, бо там два проти одного в цій ситуації, і це неможливо. Те, що намагалися зробити у 2021 році, повернути це в рамки Ради Безпеки, - неможливо, тому що там теж виходить три проти двох. І це в Москві прекрасно розуміють і тому досягнути вони абсолютно нічого в цьому відношенні не зможуть. Безумовно, мова йде сьогодні про те, щоб сам на сам розписати світ. Чи можливий такий варіант? Ні. Він неможливий, бо треба чітко розуміти, що навіть при особистих мотивах і бажанні Дональда Трампа він загруз сьогодні в розумінні того, що він не здатен сам справитися з загрозами, які сьогодні постали перед США", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що сьогодні США перебувають в ситуації, коли вони не здатні протистояти Росії й Китаю. За його словами, в США немає потенціалу протистояти сумарній силі Китаю й РФ.

"І тому вереск Дональда Трампа стосовно того, щоб Європа доозброювалася, виходить не з того, що Америка така міцна, як ніколи, а з того, що вона не здатна протистояти сьогодні Китаю і Росії. А не дай Боже, Китай і Росія разом, - то тут швах повний. Я це кажу через те, що мені доводиться читати закриті брифінги в Пентагоні, доповідні записки Пентагону. І там абсолютно чітко вказано: немає сьогодні потенціалу у США протистояти сумарній силі Китаю і Росії разом", - додав він.

Спроба підготовки переговорів між РФ та Україною за участі США. Що відомо

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. 

За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України". 

Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.  

У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.

За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре". 

13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі. 

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів із Росією потрібна участь європейців та українців.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники "роблять нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах". Приблизно те саме сказав очільник словацького уряду Роберт Фіцо, назвавши Україну та ЄС невдахами.



 

Теги:
Новини
Україна
Китай
ЄС
Європа
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
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