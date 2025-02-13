Орбан назвав заяву ЄС щодо переговорів про закінчення війни в Україні нікчемною
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники виголошують "нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах"
Про це Орбан написав у Х.
"Ця декларація є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. Поки президент Дональд Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС виголошують нікчемні заяви", - каже угорський премʼєр.
Таким чином він відреагував на спільну декларацію очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Великої Британії на підтримку української незалежності й територіальної цілісності.
"Нашою спільною метою має бути зміцнення позиції України. Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий і тривалий мир в Україні є необхідною умовою для міцної трансатлантичної безпеки", - йдеться в заяві ЄС.
Водночас Орбан пише, що місце за столом переговорів "не можна попросити".
"Ти маєш це (місце, - ред.) заслужити! Через силу, хороше лідерство та розумну дипломатію. Позиція Брюсселя - підтримувати вбивство стільки, скільки потрібно, - є морально та політично неприйнятною", - написав він.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.
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