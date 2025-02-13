Орбан назвав заяву ЄС щодо переговорів про закінчення війни в Україні нікчемною

Про це Орбан написав у Х.

"Ця декларація є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. Поки президент Дональд Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС виголошують нікчемні заяви", - каже угорський премʼєр.

Таким чином він відреагував на спільну декларацію очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Великої Британії на підтримку української незалежності й територіальної цілісності.

"Нашою спільною метою має бути зміцнення позиції України. Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий і тривалий мир в Україні є необхідною умовою для міцної трансатлантичної безпеки", - йдеться в заяві ЄС.

Водночас Орбан пише, що місце за столом переговорів "не можна попросити".

"Ти маєш це (місце, - ред.) заслужити! Через силу, хороше лідерство та розумну дипломатію. Позиція Брюсселя - підтримувати вбивство стільки, скільки потрібно, - є морально та політично неприйнятною", - написав він.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо