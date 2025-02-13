"Якщо за нашою спиною буде укладена угода, вона просто не спрацює": Кая Каллас про переговори з РФ

Про це журналістка Тетяна Висоцька повідомила телеканалу Еспресо.

"Якщо за нашою спиною буде укладена угода, вона просто не спрацює, тому що для будь-якої угоди, будь-якої домовленості потрібно, щоб європейці виконували цю угоду. Вам потрібно, щоб українці виконували цю угоду", – наголосила Каллас.

Вона додала, що якщо "хтось погодиться з певними умовами", то інші скажуть: "Добре, ви погодились, але ми не будемо цього дотримуватися". Каллас також зазначила, що в такому випадку українці чинитимуть опір, а Європа їх підтримає.