"Якщо за нашою спиною буде укладена угода, вона просто не спрацює": Кая Каллас про переговори з РФ
Очільниця європейської дипломатії, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців
Про це журналістка Тетяна Висоцька повідомила телеканалу Еспресо.
"Якщо за нашою спиною буде укладена угода, вона просто не спрацює, тому що для будь-якої угоди, будь-якої домовленості потрібно, щоб європейці виконували цю угоду. Вам потрібно, щоб українці виконували цю угоду", – наголосила Каллас.
Вона додала, що якщо "хтось погодиться з певними умовами", то інші скажуть: "Добре, ви погодились, але ми не будемо цього дотримуватися". Каллас також зазначила, що в такому випадку українці чинитимуть опір, а Європа їх підтримає.
- Очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС 13 лютого опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі, де наголосили про вимогу участі в будь-яких переговорах щодо завершення війни.
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