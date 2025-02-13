Фіцо опублікував спільне фото з Путіним і назвав Україну та ЄС невдахами
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ЄС нібито заохочує Україну продовжувати війну проти РФ і підтримує вбивства
Про це він написав у Facebook, супроводивши допис спільним фото з російським диктатором Володимиром Путіним.
Словацький прем'єр зазначив, що від початку мав відмінну від решти європейських політиків думку щодо війни Росії проти України. За його словами, повномасштабне російське вторгнення було порушенням міжнародного права, але РФ нібито мала для цього "серйозні безпекові причини".
Фіцо додав, що підтримував усі мирні плани, однак Захід навесні 2022 року нібито заборонив Україні підписувати угоду з РФ.
"Тому що він наївно вірив, що продовженням війни послабить Росію політично та економічно", - переконаний очільник словацького уряду.
"За рівнем невдах ЄС поруч з Україною", - додав Фіцо.
На його переконання, ЄС нібито не має власної думки щодо принципових питань зовнішньої політики, а в питанні війни РФ проти України сліпо копіював адміністрацію 46-го президента США Джо Байдена.
"В ЄС ми навіть не здогадуємося, що насправді відбувається у відносинах США та Росії, які є абсолютно вирішальними для припинення військового конфлікту", - написав Фіцо.
Йому видається дивним, що країни ЄС просять місця за столом переговорів між Україною та Росією.
Словацький прем'єр також оприлюднив власний прогноз того, як закінчиться війна в Україні.
"Президент Путін залишиться з територією в Україні, яка контролюється військовими, та гарантією того, що Україна ніколи не буде членом НАТО. А як же Україна? Вона втратить третину території, багатство, ніколи не буде в НАТО і на її території будуть іноземні армії", - написав Фіцо.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.
Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники виголошують "нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах".
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