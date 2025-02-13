Фіцо опублікував спільне фото з Путіним і назвав Україну та ЄС невдахами

Про це він написав у Facebook, супроводивши допис спільним фото з російським диктатором Володимиром Путіним.

Словацький прем'єр зазначив, що від початку мав відмінну від решти європейських політиків думку щодо війни Росії проти України. За його словами, повномасштабне російське вторгнення було порушенням міжнародного права, але РФ нібито мала для цього "серйозні безпекові причини".

Фіцо додав, що підтримував усі мирні плани, однак Захід навесні 2022 року нібито заборонив Україні підписувати угоду з РФ.

"Тому що він наївно вірив, що продовженням війни послабить Росію політично та економічно", - переконаний очільник словацького уряду.

"За рівнем невдах ЄС поруч з Україною", - додав Фіцо.

На його переконання, ЄС нібито не має власної думки щодо принципових питань зовнішньої політики, а в питанні війни РФ проти України сліпо копіював адміністрацію 46-го президента США Джо Байдена.

"В ЄС ми навіть не здогадуємося, що насправді відбувається у відносинах США та Росії, які є абсолютно вирішальними для припинення військового конфлікту", - написав Фіцо.

Йому видається дивним, що країни ЄС просять місця за столом переговорів між Україною та Росією.

Словацький прем'єр також оприлюднив власний прогноз того, як закінчиться війна в Україні.

"Президент Путін залишиться з територією в Україні, яка контролюється військовими, та гарантією того, що Україна ніколи не буде членом НАТО. А як же Україна? Вона втратить третину території, багатство, ніколи не буде в НАТО і на її території будуть іноземні армії", - написав Фіцо.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо