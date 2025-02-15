Якби США не затримували допомогу, Україна не втратила б 4 тис. км² територій, - Зеленський

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого.

"Так, ми втратили близько 4 тисячі квадратних кілометрів території. Якби допомога надійшла дуже швидко, тоді ми були б у кращому становищі", - заявив Зеленський.

Він додав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський мав рацію, коли сказав, що однією з причин деяких втрат наших територій є затримка допомоги від Сполучених Штатів.

"Ми розмовляли про ці запізнення. Також ми розмовляли з Конгресом. Перед виборами, у вересні, я подякував обом партіям за рішення. Якби Трамп і Байден не підтримали це рішення, воно не було б ухвалене. Це допомога, яка була нам дуже потрібна у той час. Вона постійно нам надається. Але я розумію, що ми не отримали всього", - зазначив президент України.

Станом на грудень 2024 року на території Курської області українська армія втратила приблизно половину раніше контрольованих територій.



