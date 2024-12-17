Україна втратила "приблизно половину" територій на Курщині, які раніше контролювала, - The Economist

Про це інформує The Economist.

За інформацією видання, в усіх підрозділах Збройних Сил України відбувся перехід в оборонну позицію.

Командир артилерії 82 десантно-штурмової бригади, майор Іван Бакрев, зазначив, що росіяни зміцнили свої позиції ще до появи на фронті північнокорейських військових.

"Росіяни мають величезну перевагу майже в усьому - в людях, артилерії, техніці - і переходять від механізованих до піхотних атак з потужним ефектом. Україна вже втратила близько половини територій, які колись контролювала", - пояснив він.

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За його словами, Україні довелося зіткнутися з серйозними проблемами після заміни елітних підрозділів менш підготовленими військами у вересні, що, на його переконання, є помилкою.

Наразі росіяни намагаються відтіснити ЗСУ, атакуючи як на східному, так і на західному флангах.

У виданні також зазначили, що серед причин активізації російських військових є наближення інавгурації Дональда Трампа. Водночас Путін прагне вирішити ситуацію з Курською областю до 20 січня, щоб уникнути обговорення цього питання на міжнародному рівні.