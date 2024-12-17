Україна втратила "приблизно половину" територій на Курщині, які раніше контролювала, - The Economist
Станом на грудень 2024 року на території Курської області українська армія втратила приблизно половину раніше контрольованих територій
Про це інформує The Economist.
За інформацією видання, в усіх підрозділах Збройних Сил України відбувся перехід в оборонну позицію.
Командир артилерії 82 десантно-штурмової бригади, майор Іван Бакрев, зазначив, що росіяни зміцнили свої позиції ще до появи на фронті північнокорейських військових.
"Росіяни мають величезну перевагу майже в усьому - в людях, артилерії, техніці - і переходять від механізованих до піхотних атак з потужним ефектом. Україна вже втратила близько половини територій, які колись контролювала", - пояснив він.
Читайте також: Сувора дисципліна та любов до порнографії: якими є північнокорейські солдати, що воюють проти України. Пояснюємо
За його словами, Україні довелося зіткнутися з серйозними проблемами після заміни елітних підрозділів менш підготовленими військами у вересні, що, на його переконання, є помилкою.
Наразі росіяни намагаються відтіснити ЗСУ, атакуючи як на східному, так і на західному флангах.
У виданні також зазначили, що серед причин активізації російських військових є наближення інавгурації Дональда Трампа. Водночас Путін прагне вирішити ситуацію з Курською областю до 20 січня, щоб уникнути обговорення цього питання на міжнародному рівні.
- Військові 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили щонайменше 50 північнокорейських бойовиків у Курській області РФ за три дні.
- Актуальне
- Важливе