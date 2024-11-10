Сувора дисципліна та любов до порнографії: якими є північнокорейські солдати, що воюють проти України. Пояснюємо

Коли 6 листопада стало зрозуміло, що Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, фактично цілий тиждень світові ЗМІ, які висвітлюють війну в Україні, писали й продовжують писати про наслідки такого волевиявлення американців. Це зрозуміло, бо, по-перше, Сполучені Штати – найбільший військовий союзник України, а по-друге - майбутній очільник Білого дому неодноразово заявляв, що покладе край цій "безглуздій війні" ще до того, як офіційно вступить на посаду, а це трапиться 20 січня.

Як він це хоче зробити, поки невідомо, але все більше американських експертів та людей з оточення Трампа говорять про "корейський сценарій". Наприклад у нещодавній розмові з CNN адмірал у відставці й колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс сказав, що Трамп натисне на обидві сторони, щоб змусити українців та росіян сісти за стіл переговорів.

"Це може бути, як завершення Корейської війни. Путін, на жаль, але такі реалії, отримає близько 20% території України, які зараз його війська втримують, але решта України, тобто всі ці ресурси, більшість населення вони залишаться демократичними, вільними та будуть на шляху до ЄС й НАТО. Напевно, знадобиться 3-5 років для вступу до Альянсу, якщо бути реалістами. Це точно не найгірший сценарій. Вірогідно, що буде створена якась демілітаризована зона між двома частинами України, як у Кореї, яку контролюватимуть солдати НАТО, але не США, а Європи", - сказав Джеймс Ставрідіс.

З іншого боку, українська влада продовжує триматися наміченого Плану перемоги та Формули миру, які раніше представив президент Зеленський. Тобто мова про війну до виходу на кордони 1991 року. Натомість російська влада каже про нібито готовність до переговорів, але на базі попередніх Стамбульських угод, тобто нейтральності України, та реалій сьогоднішньої лінії фронту, а не "хотілок Києва".

Як все це вдасться поєднати в можливу угоду, яку запропонує Трамп, і чи дійсно вона буде такою, що обидві сторони не зможуть від неї відмовитися, покажуть наступні кілька тижнів та місяців. Але через всі ці можливі закулісні й попередні переговори, інші гарячі теми відійшли на другий план, зокрема і тисячі військових КНДР у Росії, які вже декілька тижнів (місяців) готуються до війни з Україною. За словами українських високопосадовців, перші бойові зіткнення вже відбулися на фронті. Але що собою представляють ці військові і як вони можуть вплинути на ситуацію? Про це детально розповість Еспресо.

Приїхали замасковано, як студенти: звідки в Росії взялися солдати КНДР

Дружба Росії та КНДР має довгу історію. Адже саме СРСР винен у появі тоталітарної держави на Корейському півострові. Завдяки допомозі й старанням Радянського Союзу, колись одна Корея була розділена на Північну та Південну. Росіяни багато років накачували зброєю режим династії Кім Ірів (теперішній очільник Кім Чен Ин є онуком засновника КНДР Кім Ір Сена). Тож нічого дивного, що після розпаду СРСР дружба Північної Кореї продовжилася з РФ.

Особливого розквіту ці стосунки набули за диктатора Володимира Путіна через війну росіян в Україні. Чим довше триває ця війна, тим більшими вигнанцями є росіяни на світовій арені, тому шукають собі союзників серед таких же вигнанців. До того ж КНДР, яка десятиріччями накопичувала радянські боєприпаси та техніку, а тепер сотні заводів продукують все нову зброю, стала зручним й надійним джерелом для поповнення військового ресурсу для російської армії, яка лише в жовтні щодня втрачала близько 1500 убитих і поранених солдат (загалом близько 700 тис. від лютого 2022 року).

Фактично з цього почалася активна військова співпраця – з дедалі більшого числа контейнерів зі зброєю, які почали фіксувати з 2022 року, що рухалися від Пхеньяна до Москви. Аналітики порахували, що таких військових припасів було поставлено на понад 5,5 млрд доларів, в основному – це мільйони снарядів для артилерії (близько 3 млн щороку), та не лише. Також за свої послуги КНДР хоче отримати доступ до російських ракетних та ядерних технологій, щоб мати надійні міжконтинентальні ракети, які можуть досягнути США.

Цього року дружба Росії та Північної Кореї вийшла на найвищий рівень за всю попередню історію відносин. Адже в червні Путін відвідав Пхеньян та домовився про новий стратегічний договір, в якому є пункт, що в разі нападу на одну з країн, партнер має допомогти. Хоч Путін підписав цей договір лише 9 листопада, однак до цього моменту КНДР вже встигла вислати своїх солдатів у Росію для війни з Україною, про що вперше заговорили на початку жовтня, а 14 жовтня президент України офіційно повідомив про "фактичне включення у війну Північної Кореї". З того часу було чимало різних заяв про число цих солдатів та як їх будуть використовувати.

Та цікаво те, що за даними російського опозиційного видання "Медіазона", РФ і КНДР намагалися приховати в’їзд північнокорейських солдатів в Росію, офіційно записуючи та маскуючи їх як студентів. "За даними прикордонників, 3765 північнокорейців з липня по вересень приїхали до Росії "вчитися". Для порівняння, за весь доковідний 2019 рік студентів було лише 3,2 тисячі осіб", - відзначають у виданні і додають, що при цьому в усій РФ зараз вчиться 130 студентів з КНДР, а офіційно надійшло лише трохи більше 100 заявок на наступний рік.

"Ці цифри, схоже, вказують на величезний і раптовий сплеск наукового інтересу до Росії з боку КНДР — одразу після того, як Москва та Пхеньян підписали військовий договір у червні та незадовго до того, як з’явилися повідомлення про те, що північнокорейські війська були направлені в Росію для її військових дій. За оцінками західних офіційних осіб, 10 000 північнокорейських військових можуть приєднатися до збройних сил Росії, щоб стримувати та давати відсіч українським силам в прикордонній Курській області", - аналізують у Politico.

Також ці дані свідчать, що Росія почала готувати солдат КНДР ще до Курської операції ЗСУ. Адже потік цих "студентів" почався в липні, а українські сили увійшли на територію РФ в серпні. Відповідно, теза деяких російських пропагандистів про те, що КНДР відправила солдат для захисту російських кордонів через дії українців, є неправдою, бо російська армія готувала їх ще до входження ЗСУ у Курську область. Тобто російське командування ще раніше розробило стратегію з використання північнокорейців у війні з Україною.

Що собою являють солдати з Північної Кореї

Мережу облетіли кілька відео, де видно, як великі групи північнокорейців заходять у російські військові частини та отримують там своє спорядження. На вигляд це молоді й низькорослі 20-річні хлопці, які ще не могли мати особливого досвіду перебування в армії. Та й КНДР відправила своїх солдатів без зброї, що ще раз підтвержує версію про "приїзд студентів", тому їх комплектує російська армія.

За даними української розвідки, Москва озброїла їх 60 мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7.

"Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", - пишуть у ГУР.

Також дані розвідки говорять, що військових з КНДР навчають тактики піхоти, роботи з дронами та зачистці траншей. Така амуніція й навчання свідчать, що їх готують як штурмовиків, а це підвереджує тези багатьох аналітиків про північнокорейські м’ясні штурми, які слід очікувати найближчим часом.

Т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова повідомила, Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців Північної Кореї, кожен чисельністю по 2-3 тис. солдатів. Також відомо, що КНДР відправила не лише звичайних солдатів, але й близько 500 офіцерів та 3 генералів.

"У північнокорейців є проблеми, пов’язані з багатьма факторами, починаючи від мовного бар'єра та взаємодії з приданими підрозділами, і закінчуючи тим, що вони штатно не укомплектовані технікою. Коли їх передислоковували до РФ, ці підрозділи не отримували з Північної Кореї штатної комплектації технікою. Зараз вони накопичуються в Курській області, але знову ж таки, не фіксується, щоб ці підрозділи штатно комплектувалися технікою. Це вказує на те, що їх будуть використовувати, в першу чергу, як живе м'ясо, - сказав в етері Еспресо військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Але, що собою являють північнокорейські солдати, що від них можна очікувати?

Найперше варто сказати, що психологічний портрет солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки формується під сильним впливом соціального середовища, а це ідеологічне виховання та жорстка дисципліна. Солдати Північної Кореї від раннього віку виховуються в дусі абсолютної відданості лідеру (Кім Чен Ину) та комуністичній партії. Жителі країни, а особливо військові, зазнають постійних ідеологічних тренінгів, спрямованих на формування в них культури вірності та героїзму в ім’я лідера та партії. Крім цього, змалечку північнокорейці знають, хто їхній ворог – США, Південна Корея та всі країни, які їх підтримують. Ізоляція від зовнішнього світу та обмежений доступ до інформації, дозволяють режиму використовувати максимально мотивацію своїх солдатів, щоб ті без зайвих роздумів воювали з ворогами країни. А дисципліна в армії КНДР дуже сувора, будь-яке порушення може призвести до серйозних покарань, іноді й смертної кари.

The Wall Street Journal відзначає, що через специфіку виховання, ці солдати можуть продемонструвати в бою вкрай високу мотивацію – навіть б'ючись далеко від дому. "Війна за межами країни – це можливість усього життя для цих солдат, адже можна отримати за це хороші гроші і принести славу режиму Кім Чен Ина. Ті, хто гине, стають героями; ті, хто виживають, також повертаються героями", - зазначає видання.

Подібне написали й у виданні Independent: солдати КНДР розглядають направлення на війну з Україною як "рідкісний шанс заробити хороші гроші, вперше побачити чужу країну та отримати привілейоване ставлення на батьківщині".

"Вони ще занадто молоді й не розуміють, що це означає. Вони просто вважатимуть за честь, що їх обрали серед безлічі північнокорейських солдатів. Але я думаю, що більшість із них навряд чи повернуться додому живими", - зауважив колишній військовослужбовець КНДР Лі Вун Гіль, який емігрував до Південної Кореї.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що кожному північнокорейському солдату, відправленому в Росію, буде виплачуватися зарплата в розмірі близько $2 тис.

Тобто, відштовхуючись від усього цього, найперша якість солдат з КНДР – це стійкість, готовність до самопожертви та мале бажання до дезертирства. Однак так є, якщо говорити в ідеалі. А на практиці всі ми розуміємо, що коли людина стикається з реальністю, частина попередніх ілюзій розвалюється навіть у найбільших мрійників.

Вже є кілька фактів, які це підтверджують. Наприклад, фіксували втечу частини цих військових з російських полігонів, а також повідомлялося, що чимало північнокорейських солдатів підсіли на порнографію завдяки вільному й безперебійному доступу до інтернету. До того ж у сучасній війні критичне мислення і здатність приймати самостійні рішення є важливими факторами, які підвищують ефективність солдатів. Але солдати КНДР, які зазнали жорсткої ієрархічної підготовки, мають обмеження в аналітичному мисленні та можливості прийняття вдалих самостійних рішень, що робить їх менш гнучкими й уразливими у зіткненнях із силами, які можуть швидко вдосконалюватися й адаптуватися до нових викликів, чим особливо проявили себе українці.

Тому точно не можна сказати, що всі північнокорейські солдати настільки ідеологічно прозомбовані та є цілеспрямованими, немов військові з фільму "Універсальний солдат", ні, це також люди зі своїми слабкостями та бажаннями особистого щастя, а не лише виконання волі Кім Чен Ина. Відповідно, якість значної частини з цих солдатів точно не надто відрізнятиметься від інших російських військових. Тим більше, що вони не мали до цього бойового досвіду, особливо у такій технологічній війні, де важливою є роль дронів та іншої техніки, а не лише морально-вольових якостей.

Коли очікувати масового залучення солдат з КНДР

Наразі українська сторона не фіксувала масових штурмів чи інших масштабних дій з боку солдатів КНДР. Нещодавно в офісі президента Південної Кореї заявили, що північнокорейські військові, направлені до РФ, ще не вступали в повноцінні бої проти українських сил. Але перші бойові зіткнення вже були зафіксовані.

Зокрема, 4 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що "перші військові підрозділи КНДР вже потрапили під обстріл у Курську". Це підтвердив 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров. За словами Умєрова, зіткнення мало локальний характер. Міністр уточнив, що північнокорейські військові були замасковані під бурятів і змішувалися з російськими підрозділами, тому точну кількість жертв і полонених необхідно перевірити, перш ніж робити точні заяви. Він також додав, що за кілька тижнів очікується їхня більша кількість на лінії зіткнення.

"Курщина стає зоною, де незабаром відбудуться бойові дії за участю північнокорейських військових. Це буде фактом безпосереднього залучення третьої країни до війни Росії проти України", - відзначає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

7 листопада президент України Володимир Зеленський також заявив, що частина північнокорейських солдатів вже брала участь у боях проти українських військових, і серед них є втрати.

"Виникає питання: чи зможуть 10 тис. або 20 тис. військовослужбовців КНДР, які чи то ось-ось вступлять, чи то вже вступили в бій проти ЗСУ, принципово змінити ситуацію на фронті? Адже їхня взаємодія з російськими військовими буде непростою. Відсутність інтернет-практики – лише одна з проблем. Ставити бойові завдання й отримувати повідомлення через перекладачів російському командуванню буде непросто. У таких випадках великий ризик непорозумінь і помилок", - риторично пишуть у німецькому виданні Die Welt.

У Washington Post відзначають, що українські війська, які воюють усередині Росії, готуються до зіткнень з силами Північної Кореї. За їхніми словами, головне побоювання українських військових полягає в тому, що північнокорейські солдати вивільнять частину російських солдатів з Курщини для нових штурмів у східній Україні, де ситуація і так вкрай важка та фіксується щоденне просування ворогів. Однак, як пишуть у The Guardian, українці готові до боїв з солдатами з КНДР і кажуть, що ті у будь-якому випадку "попруть даремно" тут й поїдуть додому у чорних пакетах.

"Яким саме буде їхній вплив на поле бою, невідомо. Здається, що українські солдати не стурбовані, зокрема один з військових на Курщині сказав: "Ми не знаємо, як Москва їх тренувала та комунікуватиме з ними. Це можуть бути фанатичні професіонали з тоталітарними душами. Або це також хлопці без досвіду з іншого континенту", - пишуть у виданні.

Швидше за все, ситуація проясниться найближчими днями, коли Росія планує почати новий масовий штурм на Курщині, щоб вибити українські війська, які є "болючою скалкою" для режиму Путіна, як пишуть у The New York Times. Там відзначають, що росіяни зібрали 50 тис. солдатів, в тому числі й північнокорейців, для нового удару по позиціях ЗСУ на Курщині.

"Російсько-північнокорейський наступ назріває, оскільки новообраний президент Дональд Трамп готується знову вступити на посаду з проголошеною метою швидкого припинення війни. Деякі представники американської армії та розвідки мають песимістичні прогнози щодо загальних перспектив України, зазначивши, що Росія стабільно завойовує позиції як у Курську, так і на сході України", - додають американські журналісти.

Тобто знову повертаємося до початку – майбутньої зміни стратегії війни та її потенційне замороження через прихід до влади Дональда Трампа. До цього моменту росіяни хочуть максимально використати свою теперішню перевагу на полі бою, в тому числі задіюючи північнокорейські війська. Наскільки їв вдасться це зробити, залежатиме від стійкості українських сил, які попри численні проблеми, героїчно воюють з переважаючим агресором.

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