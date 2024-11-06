У Південній Кореї заявили, що військові КНДР ще не вступали в повноцінні бої проти України

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на представника офісу південнокорейського лідера.

"Велику кількість північнокорейських військових, які перебувають у Росії, вже переміщено на західні лінії фронту, але повноцінні бойові дії ще не почалися", - сказав чиновник.

За словами представника офісу президента Південної Кореї, останнім часом могли відбутися незначні зіткнення в межах розвідки чи підготовчих дій військ КНДР, проте для встановлення інформації про початок боїв між українцями та північнокорейцями потрібний подальший моніторинг ситуації.

"Якщо Північна Корея та Росія розпочнуть спільні бойові операції, буде критично стежити за їх тактикою, зброєю та будь-якими північнокорейськими жертвами, оскільки ця інформація може мати вирішальне значення для безпеки Південної Кореї та співпраці з Україною", - додав він.

Водночас чиновник зазначив, що Сеул обмірковує відправку в Україну моніторингової групи для оцінки спільних військових операцій Пхеньяна й Москви.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.