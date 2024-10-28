Генсек НАТО Рютте підтвердив присутність військ КНДР на Курщині й закликав Пхеньян і Москву "припинити ці дії"

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у Росію і північнокорейські підрозділи задіяні в Курській області… Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни РФ", - заявив Рютте.

Водночас він додав, що сьогодні вранці делегація Південної Кореї поінформувала Північноатлантичний альянс, Австралію, Нову Зеландію та Японію про те, що службам Сеула відомо про присутність військових із КНДР у РФ.

"НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю – це загроза і для тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки", - наголосив генсек.

Рютте нагадав, що Пхеньян надавав Москві балістичні боєприпаси й ракети. За його словами, натомість РФ постачає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку для обходу міжнародних санкцій.

"Але водночас залучення північнокорейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 тисяч російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону… Союзники в НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека", - додав генеральний секретар Альянсу.

Також Рютте зазначив, що сьогодні проведе розмову з південнокорейським президентом Юн Сок Йолем та очільником Міноборони України Рустемом Умєров щодо військ КНДР у Росії.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.