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"Були на переговорах": на Донеччині загинули шестеро військових з КНДР, - Kyiv Post

Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
20:00
Війна з Росією Росія з КНДР

Внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією

Зміст

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією видання, в результаті ракетного удару 3 жовтня по окупованій території поблизу Донецька загинули 20 військових. Серед них шість офіцерів з Північної Кореї, які прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами.

Крім того, ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

Також Kyiv Post, посилаючись на російські соціальні мережі, зазначило, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Що відомо

У червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів.

Пізніше речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати разом з російськими силами в Україні. Водночас у міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер 17 вересня заявив про стурбованість розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією та наголосив, що КНДР продовжує підтримувати РФ у війні проти України.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Донецьк
КНДР
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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