"Були на переговорах": на Донеччині загинули шестеро військових з КНДР, - Kyiv Post

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією видання, в результаті ракетного удару 3 жовтня по окупованій території поблизу Донецька загинули 20 військових. Серед них шість офіцерів з Північної Кореї, які прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами.

Крім того, ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

Також Kyiv Post, посилаючись на російські соціальні мережі, зазначило, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Що відомо