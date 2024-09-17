"Неймовірно стурбовані": США занепокоєні посиленням військової співпраці Росії та КНДР
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив про стурбованість розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією
Про це повідомляє "Голос Америки".
Відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну, Міллер заявив, що КНДР продовжує підтримувати РФ у війні проти України.
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"Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та Росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України, та перспективу допомоги Росії з боку Північній Кореї способами, які дестабілізують Корейський півострів", - заявив Метью Міллер.
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У червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів.
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