"Неймовірно стурбовані": США занепокоєні посиленням військової співпраці Росії та КНДР

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну, Міллер заявив, що КНДР продовжує підтримувати РФ у війні проти України.

Читайте також: Інженерні бригади КНДР можуть направити на Донбас: що взамін обіцяє Росія. Колонка Сергія Згурця

"Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та Росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України, та перспективу допомоги Росії з боку Північній Кореї способами, які дестабілізують Корейський півострів", - заявив Метью Міллер.