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"Неймовірно стурбовані": США занепокоєні посиленням військової співпраці Росії та КНДР

Катерина Єсікова
17 вересня, 2024 вiвторок
07:24
Світ речник Держдепу США Метью Міллер

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив про стурбованість розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією

Зміст

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну, Міллер заявив, що КНДР продовжує підтримувати РФ у війні проти України.

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"Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та Росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України, та перспективу допомоги Росії з боку Північній Кореї способами, які дестабілізують Корейський півострів", - заявив Метью Міллер.

Теги:
Росія
КНДР
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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