Інженерні бригади КНДР на Донбас можуть направити наступного місяця: що взамін обіцяє Росія. Колонка Сергія Згурця

Допомога РФ від КНДР

Вчора з'явилися інформація, яка набуває нових подробиць. Зокрема про те, що ймовірно, військові з Північної Кореї можуть перебазуватися на Донбас для забезпечення інженерної підтримки російських військ. Про це повідомляла південнокорейська телекомпанія. Йдеться про те, що перебазування можуть відбутися вже наступного місяця. У КНДР є близько восьми чи дев'яти інженерних бригад. За це Північна Корея збирається отримувати близько 115 мільйонів доларів щороку, повідомляють в пресі. Поки що це лише припущення. Хоча дійсно, з КНДР РФ отримує боєприпаси, ракети. А тепер ще є ставка на отримання живої сили. Для того, щоб цей компонент ворога був нівельований, ми маємо масштабувати засоби враження, технологічні підходи, щоб мати можливість протидіяти будь-якій силі.

Як МіГ-29 використав AASM Hammer проти РФ

З'явилось відео, як винищувач МіГ-29 влучно використовує французькі високоточні далекобійні бомби AASM Hammer по ворогу, постачання яких було офіційно оголошено у січні 2024 року.

На відео видно, що пілот здійснює політ на низькій висоті, потім підіймається вгору, здійснює пуск Hammer і досить швидко проводить антиракетний маневр, щоб уникнути виявлення ворожими РЛС і можливого удару російських комплексів протиповітряної оборони.

Далекобійне озброєння має дальність 70 км - це власне гібрид бомби й ракети, до якої приєднується система наведення і ракетний двигун, який має забезпечити таку дальність. Насправді дальність набагато менша. Пілоти вимушені діяти з малої висоти, щоб уникнути виявлення й ударів російських комплексів, зокрема С-400.

Були трагічні випадки, коли на дальності 200 км ворог збивав українські літаки. Тому з французьким озброєнням застосовується така тактика. Така ж тактика буде при використанні українських керованих авіабомб, про розробки яких повідомляло Командування Повітряних сил. F-16, яких ми так довго очікуємо, теж мають проводити складні тактичні підходи, щоб залишатися непоміченими. Це вплине на ефективність використання закордонних озброєнь по дальності.

Протидія лише одна - удари по російських об'єктах, комплексах ППО, з використанням закордонного озброєння, наприклад, Atacms на дальності до 300 км. Розширення ударів в глибину російської території є основним елементом для знищення російської системи ППО, і можливості нашій авіації працювати з повним використанням потенціалу технічних характеристик далекобійного озброєння, які є в тих зразках, що постачаються від наших партнерів.

Технологічні рішення для ЗСУ

Павло Кишкар, підполковник, старший офіцер Командування Сухопутних військ ЗСУ, керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони повідомив, які технологічні підходи й рішення зараз ухвалює Міноборони та Генштаб ЗСУ.

"Є два основні напрямки - безпілотна авіація та іноземні автоматизовані комплекси. Окремо є проєкти щодо автоматизації ведення управління військами, управління боєм. Зважаючи на кількість розробок і промислового виробництва, яке зараз здійснюється в Україні, ми є лідерами у світі, за цими трьома напрямками. Підтримуючи власне виробництво, ми зможемо тримати цей тренд, щоб залишатися "номер один" і в безпілотної авіації, і в наземній компоненті, і розвивати автоматизовані системи управління військами", - сказав він.

За словами підполковника, сьогодні налагоджена робота між міністерством і Генеральним штабом. Є робочий контакт з кожним командиром підрозділу, який безпосередньо бере участь в бойових діях. Ця горизонтальна можливість спілкування - кардинально відрізняє Україну від ворога: "Тому ми постійно на зв'язку, 24/7, щоб новітні розробки і роботи воювали замість людей, зважаючи на те, що ворог переважає нас у кількості особового складу. Якість підготовки і технологія мають мати перевагу на полі бою перед будь-якою кількістю окупантів, які прийдуть на нашу землю".

Роботизовані платформи на фронті

Сьогодні Україна працює над тим, щоб коштом технологічних можливостей ЗСУ забезпечували прикриття лінії фронту, каже Кишкар: "Ми до цього йдемо достатньо впевнено. Але потрібна комунікація з тими людьми, які будуть операторами цих систем. Зважаючи на наші огріхи в мобілізації, і в тому, що ми створили образ відторгнення людей, ми налякаємо і тих, хто хотів би завтра бути оператором цих систем. Самі системи в нас є розроблені, напрацьовані. У нас є навіть ціле новостворене командування з безпілотних систем, яке буде набувати спроможностей у вигляді новостворюваних частин. Відповідно, там буде сучасна технологія, і ми будемо напряму запрошувати людей, які вміють і хочуть перевірити свої здібності безпосередньо на полі бою. Така оферта у Збройних Сил є".

Мобілізація та довіра до ЗСУ

Загалом, повернення довіри до ЗСУ і командирів потребує досконалого вирішення. Держава зробила все, щоб налякати людей. Керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони каже, що сьогодні вони працюють над цим і пояснюють міністерству та командуванню, яке відповідає за мобілізацію, що так робити не потрібно.

"У нас два суб'єкти - держава і суспільства. З суспільством важко спілкуватися. Набагато простіше навчити державу спілкуватися і повертати довіру, бо це набагато вужче коло осіб. Тому держава має запросити людей, які хочуть служити, запросити напряму до тих командирів, з якими вони згідні служити, прямо, безпосередньо, прописати це в положеннях. Держава має визначити й дати сигнал для тих людей, які виїхали за кордон:"Повертайтеся, ось оферта для того, щоб ви мали можливість в законний спосіб повернутися, проходити службу, виїхати і заїхати до сім'ї в Європу, з Європи". Ця оферта має бути відкритою", - розповів Кишкар.

За його словами, сьогодні має бути спрощене бронювання для бізнесу. Воно має бути в електронній формі, має займати не більше 10 хвилин роботи бізнесу. Бронювання має відбуватися одразу. Пізніше, якщо держава не згідна з цим бронюванням, вона має вживати заходів для його зняття.

Також держава має починати з себе, зі скорочення своїх неробочих і непотрібних під час війни органів, ліквідації органів місцевого самоврядування на окупованих територіях, додав підполковник:"Цих людей можна перенаправити на інші напрямки державної роботи. Думаю, ці чотири кроки могли б стимулювати повернення довіри між українським суспільством до держави і навпаки. Держава могла б довіряти своїм громадянам. Тим паче, що більшість людей налаштовані проходити військову службу. Просто людина має мати визначеність. Вона має право обрати підрозділ, має право на тренування і відповідну підготовку. Людина має право розуміти коли вона повернеться з цієї війни до сім'ї. Якщо це прокомунікувати, люди б з легкістю погодилися долучитися і підтримати армію".

Мало що змінилося в державній системі управління, в системі управління призовом і військами. Часто-густо система меншого порядку, тобто система мобілізації, керує загалом життям держави - визначає який бізнес виживає, який помирає, хто йде у військо, хто не йде.

"Так не може бути. Має бути загальна державна політика. Можливо президенту варто втручатися, призначити відповідальну людину - одну, уповноваженого президентом на те, щоб реформу процесу мобілізації якось осучаснити, зробити її більш людською, налагодити зворотну комунікацію між державою і суспільством", - вважає Кишкар.

Аналіз російського досвіду на фронті

Аналіз російського досвіду проводиться декількома структурами, не лише Міністерством оборони і Збройними силами, а й іншими військами формуваннями, такі підрозділи є каже Кишкар.

"Аналіз бойового використання російських розробок проводиться.Реформа підрозділів в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі, які відповідають за it-класи, за кластер безпілотних систем, за кластер наземних автоматизованих систем, систем автоматизованого управління військами, - лише покращиться. Більшою мірою це стосується скорочення тих чи інших підрозділів, які не мають прикладних розробок. Люди, які мають відповідні знання, навички і вміння, не загубляться. Вони будуть перенаправлені на інші напрямки розробки впровадження та бойового використання сучасних видів озброєння", - сказав він.