Інженерні бригади КНДР на Донбас можуть направити наступного місяця: що взамін обіцяє Росія. Колонка Сергія Згурця
Сьогодні ворог намагається використовувати перевагу в живій силі. Противник щомісяця набирає приблизно 30 тис. особового складу, використовуючи матеріальні стимули для підписання контрактів
Допомога РФ від КНДР
Вчора з'явилися інформація, яка набуває нових подробиць. Зокрема про те, що ймовірно, військові з Північної Кореї можуть перебазуватися на Донбас для забезпечення інженерної підтримки російських військ. Про це повідомляла південнокорейська телекомпанія. Йдеться про те, що перебазування можуть відбутися вже наступного місяця. У КНДР є близько восьми чи дев'яти інженерних бригад. За це Північна Корея збирається отримувати близько 115 мільйонів доларів щороку, повідомляють в пресі. Поки що це лише припущення. Хоча дійсно, з КНДР РФ отримує боєприпаси, ракети. А тепер ще є ставка на отримання живої сили. Для того, щоб цей компонент ворога був нівельований, ми маємо масштабувати засоби враження, технологічні підходи, щоб мати можливість протидіяти будь-якій силі.
Як МіГ-29 використав AASM Hammer проти РФ
З'явилось відео, як винищувач МіГ-29 влучно використовує французькі високоточні далекобійні бомби AASM Hammer по ворогу, постачання яких було офіційно оголошено у січні 2024 року.
На відео видно, що пілот здійснює політ на низькій висоті, потім підіймається вгору, здійснює пуск Hammer і досить швидко проводить антиракетний маневр, щоб уникнути виявлення ворожими РЛС і можливого удару російських комплексів протиповітряної оборони.
Далекобійне озброєння має дальність 70 км - це власне гібрид бомби й ракети, до якої приєднується система наведення і ракетний двигун, який має забезпечити таку дальність. Насправді дальність набагато менша. Пілоти вимушені діяти з малої висоти, щоб уникнути виявлення й ударів російських комплексів, зокрема С-400.
Були трагічні випадки, коли на дальності 200 км ворог збивав українські літаки. Тому з французьким озброєнням застосовується така тактика. Така ж тактика буде при використанні українських керованих авіабомб, про розробки яких повідомляло Командування Повітряних сил. F-16, яких ми так довго очікуємо, теж мають проводити складні тактичні підходи, щоб залишатися непоміченими. Це вплине на ефективність використання закордонних озброєнь по дальності.
Протидія лише одна - удари по російських об'єктах, комплексах ППО, з використанням закордонного озброєння, наприклад, Atacms на дальності до 300 км. Розширення ударів в глибину російської території є основним елементом для знищення російської системи ППО, і можливості нашій авіації працювати з повним використанням потенціалу технічних характеристик далекобійного озброєння, які є в тих зразках, що постачаються від наших партнерів.
Технологічні рішення для ЗСУ
Павло Кишкар, підполковник, старший офіцер Командування Сухопутних військ ЗСУ, керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони повідомив, які технологічні підходи й рішення зараз ухвалює Міноборони та Генштаб ЗСУ.
"Є два основні напрямки - безпілотна авіація та іноземні автоматизовані комплекси. Окремо є проєкти щодо автоматизації ведення управління військами, управління боєм. Зважаючи на кількість розробок і промислового виробництва, яке зараз здійснюється в Україні, ми є лідерами у світі, за цими трьома напрямками. Підтримуючи власне виробництво, ми зможемо тримати цей тренд, щоб залишатися "номер один" і в безпілотної авіації, і в наземній компоненті, і розвивати автоматизовані системи управління військами", - сказав він.
За словами підполковника, сьогодні налагоджена робота між міністерством і Генеральним штабом. Є робочий контакт з кожним командиром підрозділу, який безпосередньо бере участь в бойових діях. Ця горизонтальна можливість спілкування - кардинально відрізняє Україну від ворога: "Тому ми постійно на зв'язку, 24/7, щоб новітні розробки і роботи воювали замість людей, зважаючи на те, що ворог переважає нас у кількості особового складу. Якість підготовки і технологія мають мати перевагу на полі бою перед будь-якою кількістю окупантів, які прийдуть на нашу землю".
Роботизовані платформи на фронті
Сьогодні Україна працює над тим, щоб коштом технологічних можливостей ЗСУ забезпечували прикриття лінії фронту, каже Кишкар: "Ми до цього йдемо достатньо впевнено. Але потрібна комунікація з тими людьми, які будуть операторами цих систем. Зважаючи на наші огріхи в мобілізації, і в тому, що ми створили образ відторгнення людей, ми налякаємо і тих, хто хотів би завтра бути оператором цих систем. Самі системи в нас є розроблені, напрацьовані. У нас є навіть ціле новостворене командування з безпілотних систем, яке буде набувати спроможностей у вигляді новостворюваних частин. Відповідно, там буде сучасна технологія, і ми будемо напряму запрошувати людей, які вміють і хочуть перевірити свої здібності безпосередньо на полі бою. Така оферта у Збройних Сил є".
Мобілізація та довіра до ЗСУ
Загалом, повернення довіри до ЗСУ і командирів потребує досконалого вирішення. Держава зробила все, щоб налякати людей. Керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони каже, що сьогодні вони працюють над цим і пояснюють міністерству та командуванню, яке відповідає за мобілізацію, що так робити не потрібно.
"У нас два суб'єкти - держава і суспільства. З суспільством важко спілкуватися. Набагато простіше навчити державу спілкуватися і повертати довіру, бо це набагато вужче коло осіб. Тому держава має запросити людей, які хочуть служити, запросити напряму до тих командирів, з якими вони згідні служити, прямо, безпосередньо, прописати це в положеннях. Держава має визначити й дати сигнал для тих людей, які виїхали за кордон:"Повертайтеся, ось оферта для того, щоб ви мали можливість в законний спосіб повернутися, проходити службу, виїхати і заїхати до сім'ї в Європу, з Європи". Ця оферта має бути відкритою", - розповів Кишкар.
За його словами, сьогодні має бути спрощене бронювання для бізнесу. Воно має бути в електронній формі, має займати не більше 10 хвилин роботи бізнесу. Бронювання має відбуватися одразу. Пізніше, якщо держава не згідна з цим бронюванням, вона має вживати заходів для його зняття.
Також держава має починати з себе, зі скорочення своїх неробочих і непотрібних під час війни органів, ліквідації органів місцевого самоврядування на окупованих територіях, додав підполковник:"Цих людей можна перенаправити на інші напрямки державної роботи. Думаю, ці чотири кроки могли б стимулювати повернення довіри між українським суспільством до держави і навпаки. Держава могла б довіряти своїм громадянам. Тим паче, що більшість людей налаштовані проходити військову службу. Просто людина має мати визначеність. Вона має право обрати підрозділ, має право на тренування і відповідну підготовку. Людина має право розуміти коли вона повернеться з цієї війни до сім'ї. Якщо це прокомунікувати, люди б з легкістю погодилися долучитися і підтримати армію".
Мало що змінилося в державній системі управління, в системі управління призовом і військами. Часто-густо система меншого порядку, тобто система мобілізації, керує загалом життям держави - визначає який бізнес виживає, який помирає, хто йде у військо, хто не йде.
"Так не може бути. Має бути загальна державна політика. Можливо президенту варто втручатися, призначити відповідальну людину - одну, уповноваженого президентом на те, щоб реформу процесу мобілізації якось осучаснити, зробити її більш людською, налагодити зворотну комунікацію між державою і суспільством", - вважає Кишкар.
Аналіз російського досвіду на фронті
Аналіз російського досвіду проводиться декількома структурами, не лише Міністерством оборони і Збройними силами, а й іншими військами формуваннями, такі підрозділи є каже Кишкар.
"Аналіз бойового використання російських розробок проводиться.Реформа підрозділів в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі, які відповідають за it-класи, за кластер безпілотних систем, за кластер наземних автоматизованих систем, систем автоматизованого управління військами, - лише покращиться. Більшою мірою це стосується скорочення тих чи інших підрозділів, які не мають прикладних розробок. Люди, які мають відповідні знання, навички і вміння, не загубляться. Вони будуть перенаправлені на інші напрямки розробки впровадження та бойового використання сучасних видів озброєння", - сказав він.
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