Голова "Альтернативи для Німеччини" у Баварії закликала "вже зараз" вислати усіх українських біженців

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, передає DW.

Під час наради баварської АдН, яка відбулася 14–15 січня в Регенсбурзі, було ухвалено два програмні документи – "План майбутнього, новий старт для Баварії" та "Пакет проти ісламізації". Хоча в них прямо не згадується Україна, йдеться про "реміграцію", висилку злочинців та іноземців без права на проживання.

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Ебнер-Штайнер наголосила на необхідності реміграції для запобігання ісламізації Баварії. Водночас політикиня порушила питання про висилку українців, стверджуючи, що Україна має достатньо території для повернення своїх громадян. Вона оцінила кількість осіб, яких можна депортувати, включаючи українських біженців, у два мільйони.

Ебнер-Штайнер також закликала до "масштабної реміграції" та запровадження в Баварії "надзвичайної ситуації з біженцями", щоб обмежити їх розміщення, зосередившись на запобіганні напливу отримувачів допомоги, які, за її словами, не бажають інтегруватися.