Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені, щоб українці залишалися, - президент асоціації компаній з працевлаштування

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені в тому, аби українці там залишалися. Бо українці - це не тільки утриманці, вони в першу чергу шукають для себе роботу, у них там є діти, котрі навчаються і котрі можуть потенційно стати членами суспільств тих країн, де вони знаходяться. І зрозуміло, що ліпше для країн, як це не прикро для нас звучить, ліпше для Німеччини чи Польщі залучати до себе українців, аніж залучати сирійців, чи залучати мешканців, наприклад, азійських", - сказав він.

Василь Воскобойник наголосив, що після закінчення війни в Україні між нашою країною та Європою буде "жорстка боротьба" за тих громадян, які наразі знайшли прихисток за кордоном.

"Тому, що у них, так само як і в Україні, вирує демографічна криза, їм просто не вистачає робочих рук, їм не вистачає навіть споживачів товарів та послуг, котрі виробляються в цих країнах. Тому після закінчення військових дій у нас буде жорстка конкурентна боротьба за наших співгромадян, котрих будуть місцеві уряди таких країн, як Німеччина, Польща та Чехія залишити в себе, а нам буде потрібно зробити все, аби українці повернулися на батьківщину", - зауважив експерт.