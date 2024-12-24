Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені, щоб українці залишалися, - президент асоціації компаній з працевлаштування
Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зауважив, що деякі країни Європи зацікавлені в тому, аби українці працевлаштовувались там і залишалися
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені в тому, аби українці там залишалися. Бо українці - це не тільки утриманці, вони в першу чергу шукають для себе роботу, у них там є діти, котрі навчаються і котрі можуть потенційно стати членами суспільств тих країн, де вони знаходяться. І зрозуміло, що ліпше для країн, як це не прикро для нас звучить, ліпше для Німеччини чи Польщі залучати до себе українців, аніж залучати сирійців, чи залучати мешканців, наприклад, азійських", - сказав він.
Василь Воскобойник наголосив, що після закінчення війни в Україні між нашою країною та Європою буде "жорстка боротьба" за тих громадян, які наразі знайшли прихисток за кордоном.
"Тому, що у них, так само як і в Україні, вирує демографічна криза, їм просто не вистачає робочих рук, їм не вистачає навіть споживачів товарів та послуг, котрі виробляються в цих країнах. Тому після закінчення військових дій у нас буде жорстка конкурентна боротьба за наших співгромадян, котрих будуть місцеві уряди таких країн, як Німеччина, Польща та Чехія залишити в себе, а нам буде потрібно зробити все, аби українці повернулися на батьківщину", - зауважив експерт.
- 22 грудня Василь Воскобойник розповів, які умови з роботою для українців у Польщі та Німеччині.
- 24 грудня МЗС України спростувало твердження статті El Pais про те, що Київ нібито вимагає припинення допомоги українським біженцям від ЄС і надання консульських послуг чоловікам призовного віку. У матеріалі йшлося: влада очікує, що це змусить громадян повертатися додому.
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