Київ вимагає припинення допомоги українським біженцям від ЄС, — El Pais

Про це пише El Pais.

Видання зазначає, що повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року змусило мільйони українських громадян покинути країну. Від шести до десяти мільйонів досі живуть за кордоном, і уряд хоче їх повернути. Вони йому потрібні: країна мала глибоку демографічну яму, яку війна лише поглибила. З метою відновлення країни перед новим відомством, яке отримало назву Міністерство національної єдності, стоїть складне завдання - повернути своїх громадян назад.

За словами соціологині з Центра Разумкова Ольги Піщуліної, те, чи повернуться люди, залежить від певних умов. Деякі з них наразі неможливо виконати, поки по всій країні щодня падають бомби. Перша з них очевидна: безпека. Але також необхідна стабільна ситуація з економічними та соціальними можливостями. Ті, хто живе за кордоном, також очікують на якісну систему освіти та охорони здоров'я.

Олена Бабакова, українська журналістка і дослідниця, що спеціалізується на міграції в Університеті Вісла у Варшаві, додає до перешкод для повернення високу вартість оренди житла, розпад пар після деякого часу розлуки й відчуття себе аутсайдером у порівнянні з тими, хто залишився і пережив війну.

"Київ розглядає різні варіанти розв'язання проблеми. Він виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям як захід тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг", - зазначає видання.

Водночас влада прагне не втратити зв'язок з тими, хто виїхав, за допомогою законодавчих реформ. Минулого тижня парламент ухвалив у першому читанні визнання подвійного громадянства, нагадує ЗМІ.

Дослідження УВКБ ООН, опубліковане в листопаді, свідчить, що 61% біженців усе ще сподіваються повернутися, коли ситуація покращиться.

Однак за даними польського центрального банку, які наводить El Pais, 39% біженців у Польщі хочуть залишитися довше або назавжди. Серед тих, хто виїхав туди ще до повномасштабної війни з економічних причин, цей відсоток зростає до 61%. Серед причин, чому біженці хочуть повернутися додому, – неможливість знайти роботу, що відповідає їхнім навичкам, відсутність почуття приналежності, а також наявність літніх батьків та інших родичів в Україні.

Експерти вважають, що для стимулювання повернення біженців українська влада могла б вдатися до таких заходів, як звільнення від прибуткового податку на перші три роки, іпотечні субсидії, гранти на освіту тощо. Це, на їхню думку, було б більш ефективним, аніж вимога перестати надавати допомогу біженцям від ЄС.

Видання зазначає, що Україна дуже потребує робочих рук через демографічну кризу, яка почалася ще в 1991 році й поглибилася під час війни, а також масовий виїзд громадян за кордон. Уряд в ухваленій у вересні демографічній стратегії визнає, що від 1,3 до 3,3 млн людей можуть не повернутися, тому шукає шляхи розв'язання проблеми.