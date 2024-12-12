Україна працює над поверненням біженців із Німеччини, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що всі українці, які втекли до Німеччини через повномасштабне вторгнення РФ, швидко повернуться в Україну
Про це пише Welt.
За словами Шмигаля, уряд "абсолютно зацікавлений у поверненні в нашу країну всіх українців, які втекли в перші дні війни або після неї".
"Ми домовилися з німецькою стороною та нашим новим міністром національної єдності працювати разом і знаходити рішення, як ми можемо повернути всіх українців якомога швидше", - наголосив прем'єр.
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- За вересень цього року в Німеччині працевлаштувалися, пройшли навчання або стали самозайнятими вдвічі більше українських біженців, ніж за аналогічний час торік.
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