У Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу

Про це інформує Європейська правда, посилаючись на DPA.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль повідомив, що у вересні 8,5 тисяч українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або стали самозайнятими. На його думку, такий показник свідчить, що ініціатива Job Turbo, спрямована на інтеграцію біженців на ринок праці, працює.

Станом на липень 2024 року, з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, працювали близько 266 тисяч. З них близько 213 тисяч також сплачували внески на соціальне страхування.

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Голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес вважає, що наразі ринок праці не дуже сприйнятливий до українців. Однією з перешкод до працевлаштування є проблема з дозвільними процедурами для визнання професійних кваліфікацій, а одним з головних обмежуючих факторів є знання мови. Втім, наразі реалізуються програми, які передбачають вивчення німецької на робочому місці, тобто після початку роботи.