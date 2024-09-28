Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу

У Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу

Ольга Бабишена
28 вересня, 2024 субота
01:00
Світ україна німеччина

За вересень цього року у Німеччині працевлаштувалося, пройшли навчання або стали самозайнятими вдвічі більше українських біженців, ніж за аналогічний час торік

Зміст

Про це інформує Європейська правда, посилаючись на DPA. 

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль повідомив, що у вересні 8,5 тисяч українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або стали самозайнятими. На його думку, такий показник свідчить, що ініціатива Job Turbo, спрямована на інтеграцію біженців на ринок праці, працює. 

Станом на липень 2024 року, з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, працювали близько 266 тисяч. З них близько 213 тисяч також сплачували внески на соціальне страхування.

Читайте також: Німеччина. Як живе табір з українськими біженцями

Голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес вважає, що наразі ринок праці не дуже сприйнятливий до українців. Однією з перешкод до працевлаштування є проблема з дозвільними процедурами для визнання професійних кваліфікацій, а одним з головних обмежуючих факторів є знання мови. Втім, наразі реалізуються програми, які передбачають вивчення німецької на робочому місці, тобто після початку роботи.

  • 28 липня генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн запропонував скасувати грошову допомогу біженцям, які офіційно не працюють, зокрема українцям. 
Теги:
Україна
Німеччина
безробіття
біженці
Економіка
біженці з України
Читайте також:
полонені окупанти
Автор Ксенія Золотова
27 вересня, 2024 п'ятниця
ГУР: Командири росіян тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами на заблокованому Вовчанському агрегатному заводі
Сергій Гнезділов
Автор Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
"Кого я зрадив? У мене в підрозділі закінчилися люди", - піхотинець Гнезділов про своє СЗЧ
Автор Сергій Фурса
27 вересня, 2024 п'ятниця
Саудівський ніж у спину Путіна
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.78
    Продаж 46.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
28 вересня
01:40
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росіяни запустили "шахеди" з декількох напрямків. Ситуація у ніч на 28 вересня
01:27
вогонь, полум'я, пожежа
Чоловік підпалив себе у приміщенні Полтавської ОВА: поліція з'ясовує мотиви
00:34
президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії відповів, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення в НАТО до кінця року
00:00
Тео Ернандес і Рафа Леао, Мілан, Серія А
"Мілан" у меншості розгромив "Лечче" в Серії А
2024, п'ятниця
27 вересня
23:42
Кирило Буданов
"Спецслужби погодили кандидатуру Буданова на пост президента України": роспропаганда вигадала новий фейк
22:59
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 170 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському й Курахівському напрямках
22:59
Оновлено
Ураган
На південному сході США вирує ураган "Гелен": кількість загиблих зросла до 40
22:38
Оновлено
фото зруйнованих міст України для реклами
Прем'єр Грузії Кобахідзе прокоментував використання світлин зруйнованих міст України в передвиборчій рекламі
22:35
Ексклюзив
У Києво-Печерській Лаврі відкрили виставку до Дня Маріуполя
З нагоди Дня міста Маріуполь у Києво-Печерській Лаврі відкрили виставку "Хрест і надія: священна спадщина греків Маріуполя"
22:32
Хассан Насралла
Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли", очільник угруповання Насралла - живий
22:26
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра
"Феміда не відчуває того, що ми знаходимося на духовній війні": гендиректор Лаври розповів, що ситуація з судами УПЦ МП докорінно не змінилась
22:20
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Романенко розповів про бомби для F-16 з нового пакету допомоги від США
21:58
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Трамп може здати Україну, а натомість розповідати, що врятував світ від ядерної війни, - журналіст Яніцький
21:56
Володимир Зеленський
"Усе ключове для України – на столі у партнерів": Зеленський підсумував візит до США
21:48
Угорщина
Угорщина отримала від Німеччини танки Leopard 2A7HU нової версії
21:28
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
РФ повторює маневри армії СРСР 1943 року у Покровську та Кураховому, - генерал Кривонос
21:28
Крим, окупанти
Росіяни бояться і готуються до можливої висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"
21:16
жінки ЗСУ
У лавах ЗСУ служать 68 тис. жінок, - Міноборони
20:56
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни 27 вересня просунулись у 5 населених пунктах, - DeepState
20:48
Оновлено
Ван Ї
Китай заявив про намір створити платформу "політичного врегулювання" війни в Україні "Друзі миру": у ній візьме участь Угорщина
20:32
Оновлено
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку представив йому План перемоги та запросив відвідати Україну
20:19
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по головній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті
20:18
Оновлено
Георгій Судаков, Верес - Шахтар, УПЛ
"Шахтар" втратив очки у матчі з "Вересом" в УПЛ. Розклад і результати 8-го туру
20:05
У Молдові облили фарбою будівлю уряду та міністерства праці: підозрювані кажуть, що їх найняла РФ
20:00
OPINION
Трамп не з тих, хто ділиться перемогами
19:55
Оновлено
Наслідки ворожої атаки по Одещині
Удар РФ дронами по Ізмаїлу: загинули троє людей, кількість постраждалих зросла до 16
19:42
медичний канабіс
В Україні затвердили список хвороб і станів, за яких призначатимуть медичний канабіс
19:30
Оновлено
У США заявили, що новітній атомний ударний підводний корабель Китаю затонув під час його будування
19:26
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич припустив, що війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм
19:26
Огляд
Mегалополіс
Коли Араґорн з "Володаря перснів" з Україною "До кінця світу": що подивитися на вихідних
19:24
Хасиди
До Умані прибула група поліцейських Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана
19:19
Україна повернула додому 9 дітей та 20-річного хлопця
19:19
Ексклюзив
Новий законопроєкт про розкриття банківської таємниці порушує Конституцію, - адвокатка Пушина
19:17
Франція
Франція вкладе €60 млн в проходження Україною зимового періоду
19:15
Ексклюзив
ЗСУ
Якби ЗСУ не почали операцію на Курщині, росіяни могли б знову наступати на Київ, - Defense Express
19:02
Норвегія
Норвегія припинить автоматично надавати притулок усім українським біженцям
18:59
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що Ізраїль розгляне пропозицію США про угоду щодо припинення вогню в Лівані
18:54
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Кількість користувачів Starlink у світі перевищила 4 млн
18:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:50
Додо
"Не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді": ексфутболіст "Шахтаря" розповів, як тікав з України на початку вторгнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV