Цьогоріч Німеччина пом'якшить умови для працевлаштування іноземців, зокрема українців, - експерт Воскобойник

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Польщі приблизно 900-950 тисяч українців, при цьому майже 70% з них вже знайшли собі роботу. За загальною кількістю на першому місці в нас - Німеччина, там перебуває приблизно 1,2 млн українців, але вони поки не виходять в повному обсязі на ринок праці. Це пов'язано саме з тим, що Німеччина висуває достатньо суворі умови для працевлаштування, хоча у 2024 році вони будуть дуже суттєво пом'якшувати умови для працевлаштування, бо вони хочуть насправді, щоб ті українці, котрі заїхали до Німеччини, активно виходили на ринок праці", - пояснює експерт із міжнародного працевлаштування.

Воскобойник наголосив, що важливу ролі в працевлаштуванні відіграє мова, якщо це сфера обслуговування, то там достатньо знати невеликий обсяг слів. Зокрема в Польщі їх можна вивчити навіть за 2-3 місяці.

"Якщо ж мова йде про Німеччину, то зрозуміло, там мовний бар'єр набагато більший і люди, котрі зараз заїхали до Німеччини або ще у 2022 році, активно звертаються до мовних курсів. Я знаю, що там були й величезні черги, знаю випадки, коли люди чекали іноді по 12 місяців, аби потрапити на оці мовні курси. Але на відміну від Польщі Німеччина забезпечує людей грошима, дає достатньо грошей, аби люди хоча б могли себе забезпечити на мінімальному рівні та свої фізичні потреби. У Польщі такого не відбувається, Польща давним-давно працює з українською робочою силою і робить все, або українці якомога скоріше виходили на ринок праці, заробляли й не були утриманцями", - підсумував президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Eastwestwork.