Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У нас зруйновано майже 50% економіки, у нас жахлива ситуація з надходженням до бюджету, ми живемо на гроші, які нам надає Захід. Частина людей повертається в Україну, але все буде залежати від того, коли закінчаться військові дії", - зауважив Воскобойник.

За його словами, після війни ми будемо довго оговтуватися.

"Це буде впливати на повернення українців в Україну, на міграційні процеси, які будуть відбуватися після закінчення військових дій. Трудова міграція й еміграція з України суттєво посилюватимуться, багато людей поїдуть. Це буде суттєво впливати на наш економічний розвиток, - підкреслив Воскобойник.

Згідно з попередньою оцінкою Бюро національної статистики Великої Британії, 42% біженців із України змогли працевлаштуватися на новій території - на противагу 9% у квітні

Голова комітету Верховної Ради з освіти та науки Сергій Бабак повідомив, що за останній тиждень до України повернулося майже 100 тис. дітей через покращення безпекової ситуації та початок нового навчального року

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