Після закінчення війни міграційні процеси в Україні посилюватимуться, - експерт із міжнародного працевлаштування Воскобойник
Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає, що до жінок, які адаптуються за кордоном, поїдуть їхні чоловіки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У нас зруйновано майже 50% економіки, у нас жахлива ситуація з надходженням до бюджету, ми живемо на гроші, які нам надає Захід. Частина людей повертається в Україну, але все буде залежати від того, коли закінчаться військові дії", - зауважив Воскобойник.
За його словами, після війни ми будемо довго оговтуватися.
"Це буде впливати на повернення українців в Україну, на міграційні процеси, які будуть відбуватися після закінчення військових дій. Трудова міграція й еміграція з України суттєво посилюватимуться, багато людей поїдуть. Це буде суттєво впливати на наш економічний розвиток, - підкреслив Воскобойник.
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