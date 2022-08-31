Про це повідомляє UNN.Новини у телеграмі.

Голова комітету Верховної Ради з освіти та науки Сергій Бабак інформує, що за останній тиждень до України повернулося майже 100 тис. дітей.

"Приблизно 90 тис. дітей поверталося постійно по трохи до цього часу, а за останній тиждень повернулося ще майже 100 тис. дітей. Зараз за кордоном знаходиться плюс-мінус 500 тис., і вони продовжують повертатися", - сказав Бабак.

За словами Бабака, кожного дня в Україні стає більше на 6 тис. людей, які повертаються з-за кордону. Це пов'язано з покращенням безпекової ситуації й початком освітнього сезону.

"Ми так і розраховували, що до 1 вересня постане питання, у яку школу іти. Через те, що у нас безпекова ситуація все ж таки починає ставати кращою, ЗСУ відвойовують наші території назад, у нас повертаються люди в Україну. За даними прем'єр-міністра, які ми вчора обговорювали, у нас 28 тис. повертається кожного дня, і 22 тис. виїжджають. Тобто на 6 тис. кожного дня у нас стає більше", - йдеться у повідомленні.

Бабак також зазначив, що частина дітей залишиться за кордоном, тому що батьки переймаються за безпекову ситуацію, а декому немає куди повертатися.

У Києві школи із захисними спорудами готові одночасно прийняти 145 тис. осіб. Заяви про очне навчання дітей написали 138 тис. батьків.

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