У Києві в очному форматі навчатимуться 138 тис. школярів

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Як йдеться у повідомленні, на сьогодні у Києві школи із захисними спорудами готові одночасно прийняти 145 тис. осіб. Водночас заяви про очне навчання дітей написали 138 тис. батьків.

"У столиці зараз перебувають майже 180 тис. учнів, 138 тис. із них розпочнуть навчальний рік у режимі офлайн", - пише Міносвіти.

Міносвіти повідомляє, що 421 комунальна школа готова до освітнього процесу. У очному режимі зможуть працювати лише ті школи, де є укриття або такий об’єкт є поруч у пішій доступності.

Також зазначається, що батьки зможуть змінити формат навчання дитини протягом року.

"Учні тих шкіл, які не відкриються для очного навчання, можуть за наявності місць перейти до іншого закладу освіти для навчання офлайн", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі інформують, що у київських школах навчатимуться майже 3,6 тис. дітей, які вимушено переїхали до столиці.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що через близькість до кордону з РФ, навчання у школах, ліцеях і гімназіях на території Харківської області проводитиметься онлайн.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що 27 серпня уряд прийняв рішення щодо розширення закупівлі автобусів для закладів загальної середньої освіти.

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