На підконтрольній частині Харківщині навчання проходитиме онлайн

Про це сьогодні, 27 серпня 2022 року, повідомили на сайті Харківської ОВА.

"Прийнято рішення, що все навчання на території Харківської області буде проводитися онлайн. По-перше, через близькість до кордону з РФ, оскільки більшість ракет до нас вилітає з Бєлгородської області. Час дольоту ракети - 30-40 секунд до міста Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей у сховища, це 4-5 хвилин", - зазначив Олег Синєгубов.

Також він повідомив, що формат онлайн-навчання запроваджується в усіх закладах - загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.

17 серпня Шкарлет заявив, що до очної форми навчання готово 41% закладів освіти.

Станом на 20 серпня відомо, що 80% громад Дніпропетровської області вирішили проводити онлайн-навчання в школах, ще 20% готові до змішаної форми.

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