50% громад Дніпропетровщини вирішили проводити навчання у школах дистанційно, - радниця голови ОВА
Половина громад Дніпропетровської області вирішили проводити онлайн-навчання в школах, ще 20% готові до змішаної форми
Про це в ефірі Еспресо заявила радниця начальника Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко.
"Що стосується навчального року, то місцева влада разом з батьками ухвалюють рішення про те, у якому форматі буде відбуватися навчання. На сьогодні 50% наших територій вирішили, що навчання буде дистанційним, а 20% схиляються до змішаної форми навчання", - розповіла вона.
Змішана форма передбачатиме частину уроків в офлайн-форматі, а іншу - в школі для консультацій та практичних занять.
"Всі діти можуть долучитися до навчання, бо воно буде в онлайн-форматі. Вони всі можуть зв'язатися з вчителями й повідомити про те, як буде відбуватися їхнє навчання", - підсумувала радниця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе