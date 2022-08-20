50% громад Дніпропетровщини вирішили проводити навчання у школах дистанційно, - радниця голови ОВА

Про це в ефірі Еспресо заявила радниця начальника Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко.

"Що стосується навчального року, то місцева влада разом з батьками ухвалюють рішення про те, у якому форматі буде відбуватися навчання. На сьогодні 50% наших територій вирішили, що навчання буде дистанційним, а 20% схиляються до змішаної форми навчання", - розповіла вона.

Змішана форма передбачатиме частину уроків в офлайн-форматі, а іншу - в школі для консультацій та практичних занять.

"Всі діти можуть долучитися до навчання, бо воно буде в онлайн-форматі. Вони всі можуть зв'язатися з вчителями й повідомити про те, як буде відбуватися їхнє навчання", - підсумувала радниця.