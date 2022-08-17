До очної форми навчання готово 41% закладів освіти, - Шкарлет

Про це заявив міністр науки і освіти Сергій Шкарлет, повідомляє пресслужба міністерства.

"До початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями фонду захисних споруд цивільного захисту готово близько 41% закладів освіти", - сказав Шкарлет.

При цьому станом на 15 серпня 2022 року перевірено понад 21 тис. закладів освіти - 80% від загальної кількості.

Міністр наголосив, що єдиною умовою очного навчання є створення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу.

"Фактор безпеки - це основний аргумент для початку традиційного навчання. Освітній процес в очному режимі може відбуватися виключно за умови наявності захисних споруд у закладах освіти. Крім того, остаточне рішення про формат навчання приймає голова ОВА, і обов'язково з урахуванням думки батьків", - сказав Шкарлет.

Також міністр зазначив, що в разі недостатньої потужності захисних споруд для укриття всіх учасників освітнього процесу освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

"Працюємо над зміцненням охорони закладів освіти, обладнанням для сповіщення сигналу тривоги, а також проведенням навчання вчителів з виховних і тренувальних занять для школярів", - додав Шкарлет.

Раніше у Центрі оцінювання якості освіти заявили, що діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою без складання національного мультипредметного тесту.

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